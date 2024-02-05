Проказы матушки-зимы

Из-за непогоды с начала зимы было закрыто 1 300 участков автодорог рес­публиканского, областного и местного значения. Объявлено свыше тысячи штормовых предупреждений, разослано порядка пяти тысяч SMS и уведомлений в мобильном приложении «Дармен».

Спасательными подразделениями вызволено из беды и эвакуировано 9 310 человек, в том числе 414 детей. Из снежных заносов спасено 1 232 единицы техники. Дорожные организации совместно с под­разделениями департаментов полиции и по чрезвычайным ситуациям 94 раза сопровождали организованные колонны автотранспорта.

Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал замес­титель начальника департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Жомарт Аскаров.

– Чаще всего из-за снежных заносов образуются скопления машин в области Абай, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Как показывает опыт, в снежном плену обычно оказываются водители, игнорирующие штормовые предупреждения, а также использующие летнее дизельное топливо, – пояснил Жомарт Аскаров и, пользуясь случаем, настоятельно рекомендовал казахстанцам не выезжать в дальние поездки в период ухудшения погоды, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.

По его словам, для координации работы в период осложнения обстановки на базе Ситуационного центра МЧС разворачивался республиканский оперативный штаб, в состав которого входили представители министерств внутренних дел, энергетики, транспорта, промышленности и строительства. Аналогичные штабы функцио­нировали и в регионах.

Одновременно МЧС контролирует лавиноопасную обстановку. С начала лавиноопасного периода 2023–2024 годов зарегистрировано 27 самопроиз­вольных сходов снежных лавин. Для обеспечения безопасности населения проведено 52 профилактических спус­ка. На опасных участках выставлены предупреждающие щиты.

Как сообщил Жомарт Аскаров, с начала зимы спасатели провели 17 поисково-спасательных операций, когда были найдены 14 туристов, потерявшихся в горах.

Заместитель председателя Комитета гражданской обороны МЧС РК Алексей Советов проинформировал о мероприятиях, проводимых ведомством на водое­мах страны в зимний период. При этом он отметил неоценимый вклад 15 700 волонтеров, участвующих в профилактической работе с населением.

Однако, несмотря на то что по итогам 21 856 патрулирований и рейдов к административной ответственности было привлечено 3 564 человека, с 1 декабря 2023 года в водоемах страны утонули шесть человек, в том числе один несовершеннолетний. За это же время удалось спасти 59 человек, из них четверо несовершеннолетних.

– Как показывает анализ, одна из главных причин гибели на воде в зимний период – это неосознание населением, особенно детьми, опасности, связанной с нахождением на льду, – поделился Алексей Советов.

Для сохранения жизни и здоровья он призвал соблюдать правила безопаснос­ти на водоемах в зимний период. Это ка­сается рыбаков, туристов, спортсменов и всех любопытных, кто может оказаться на льду. Он также рекомендовал автовладельцам не выезжать на лед вне границ мест, отведенных для переправ. Алексей Советов напомнил, что ни в коем случае не допускается выходить на лед в темное время суток, при плохой видимости и во время ледостава и ледотаяния.