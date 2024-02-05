Проказы матушки-зимы Свежий выпуск 5 февраля 2024 г. 3:00 0 Марина Демченко Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям выполняют все необходимые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в зимний период. фото предоставлено СЦК Из-за непогоды с начала зимы было закрыто 1 300 участков автодорог республиканского, областного и местного значения. Объявлено свыше тысячи штормовых предупреждений, разослано порядка пяти тысяч SMS и уведомлений в мобильном приложении «Дармен». Спасательными подразделениями вызволено из беды и эвакуировано 9 310 человек, в том числе 414 детей. Из снежных заносов спасено 1 232 единицы техники. Дорожные организации совместно с подразделениями департаментов полиции и по чрезвычайным ситуациям 94 раза сопровождали организованные колонны автотранспорта. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель начальника департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Жомарт Аскаров. – Чаще всего из-за снежных заносов образуются скопления машин в области Абай, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Как показывает опыт, в снежном плену обычно оказываются водители, игнорирующие штормовые предупреждения, а также использующие летнее дизельное топливо, – пояснил Жомарт Аскаров и, пользуясь случаем, настоятельно рекомендовал казахстанцам не выезжать в дальние поездки в период ухудшения погоды, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния. По его словам, для координации работы в период осложнения обстановки на базе Ситуационного центра МЧС разворачивался республиканский оперативный штаб, в состав которого входили представители министерств внутренних дел, энергетики, транспорта, промышленности и строительства. Аналогичные штабы функционировали и в регионах. Одновременно МЧС контролирует лавиноопасную обстановку. С начала лавиноопасного периода 2023–2024 годов зарегистрировано 27 самопроизвольных сходов снежных лавин. Для обеспечения безопасности населения проведено 52 профилактических спуска. На опасных участках выставлены предупреждающие щиты. Как сообщил Жомарт Аскаров, с начала зимы спасатели провели 17 поисково-спасательных операций, когда были найдены 14 туристов, потерявшихся в горах. Заместитель председателя Комитета гражданской обороны МЧС РК Алексей Советов проинформировал о мероприятиях, проводимых ведомством на водоемах страны в зимний период. При этом он отметил неоценимый вклад 15 700 волонтеров, участвующих в профилактической работе с населением. Однако, несмотря на то что по итогам 21 856 патрулирований и рейдов к административной ответственности было привлечено 3 564 человека, с 1 декабря 2023 года в водоемах страны утонули шесть человек, в том числе один несовершеннолетний. За это же время удалось спасти 59 человек, из них четверо несовершеннолетних. – Как показывает анализ, одна из главных причин гибели на воде в зимний период – это неосознание населением, особенно детьми, опасности, связанной с нахождением на льду, – поделился Алексей Советов. Для сохранения жизни и здоровья он призвал соблюдать правила безопасности на водоемах в зимний период. Это касается рыбаков, туристов, спортсменов и всех любопытных, кто может оказаться на льду. Он также рекомендовал автовладельцам не выезжать на лед вне границ мест, отведенных для переправ. Алексей Советов напомнил, что ни в коем случае не допускается выходить на лед в темное время суток, при плохой видимости и во время ледостава и ледотаяния. #МЧС РК #погода #безопасность #брифинг #зима #Дармен