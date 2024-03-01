Прокурорский фильтр Свежий выпуск 1 марта 2024 г. 3:00 1 Асет Калымов, Алматинская область Представители надзорного органа оказали инвесторам содействие в вопросе строительства линий электропередачи. фото из открытых источников Напомним, в ходе недавнего расширенного заседания Правительства Глава государства объявил о запуске нового инвестиционного цикла. Как отметил Президент, проблемы с реализацией инвестпроектов особенно четко проявляются в регионах. Как правило, инвесторы сталкиваются с бездействием и волокитой со стороны местных властей. Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить в стране благоприятный бизнес-климат, что послужит дополнительным стимулом для развития экономики. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Алматинской области, в соответствии с поставленной Президентом задачей в регионе созданы фронт-офисы и мобильные группы по сопровождению инвестиционных проектов. Их цель – изучение проблемных вопросов и устранение административных барьеров в сфере предпринимательства. Кроме того, внедрен прокурорский фильтр. Теперь любые запретительные решения госорганов, ограничивающие деятельность инвесторов, подлежат согласованию с прокурорами. Так, недавно одно из крупных предприятий – ТОО «М.А.Ж групп», инвестировавшее около 1 млрд тенге в экономику Карасайского района, столкнулось с проблемой отсутствия электроснабжения. Инвесторы попытались было построить линии электропередачи, однако не получили на это согласия от хозяев соседних земельных участков. «Для установки опор ЛЭП требовалось предоставить предпринимателям узкую полосу земли площадью 19 соток, – отметили в прокуратуре. – Однако, несмотря на наличие у инвесторов необходимых документов, а также требования Земельного кодекса, в котором четко определены сроки, местным исполнительным органом процедура по вынесению соответствующего решения необоснованно затягивалась. Вопрос предоставления земельного участка решен по акту прокурорского надзора». В результате компания построила ЛЭП и трансформаторную подстанцию, что позволило снабдить электричеством ряд производственных и складских помещений. Как выяснилось, с аналогичными проблемами, а также вопросами подведения инженерных коммуникаций к строительным объектам сталкиваются компании, занятые в проектах по благоустройству областного центра. Прокуратурой Конаева принимаются меры по устранению бюрократических препон, оказанию поддержки малому и среднему бизнесу. #инвесторы #прокуроры #прокурорский фильтр #содействие