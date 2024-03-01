Прокурорский фильтр

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Асет Калымов, Алматинская область

Представители надзорного органа оказали инвесторам содействие в вопросе строительства линий электропередачи.

фото из открытых источников

Напомним, в ходе недавнего расширенного заседания Правительства Глава государства объя­вил о запуске нового инвестиционного цикла. Как отметил Президент, проблемы с реализацией инвестпроектов особенно четко проявляются в регионах. Как правило, инвесторы сталкиваются с бездействием и волокитой со стороны местных властей. Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить в стране благоприятный бизнес-климат, что послужит дополнительным стимулом для развития экономики.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Алматинской области, в соответствии с поставленной Президентом задачей в регионе созданы фронт-офисы и мобильные группы по сопровождению инвестиционных проектов. Их цель – изучение проблемных вопросов и устранение административных барьеров в сфере предпринимательства.

Кроме того, внедрен прокурорский фильтр. Теперь любые запретительные решения госор­ганов, ограничивающие деятельность инвес­торов, подлежат согласованию с прокурорами.

Так, недавно одно из крупных предприятий – ТОО «М.А.Ж групп», инвестировавшее около 1 млрд тенге в экономику Карасайского района, столкнулось с проблемой отсутствия электроснабжения. Инвесторы попытались было построить линии электропередачи, однако не получили на это согласия от хозяев соседних земельных участков.

«Для установки опор ЛЭП требовалось предос­тавить предпринимателям узкую полосу земли площадью 19 соток, – отметили в прокуратуре. – Однако, несмотря на наличие у инвесторов необходимых документов, а также требования Земельного кодекса, в котором четко определены сроки, местным исполнительным органом процедура по вынесению соответствующего решения необоснованно затягивалась. Вопрос предоставления земельного участка решен по акту прокурорского надзора».

В результате компания построила ЛЭП и транс­форматорную подстанцию, что позволило снабдить электричеством ряд производственных и складских помещений.

Как выяснилось, с аналогичными проблемами, а также вопросами подведения инженерных коммуникаций к строительным объектам сталкиваются компании, занятые в проектах по благоустройству областного центра. Прокуратурой Конаева принимаются меры по устранению бюрократических препон, оказанию поддержки малому и среднему бизнесу.

#инвесторы #прокуроры #прокурорский фильтр #содействие

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