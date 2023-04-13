Прокуроры и омбудсмен объединились в борьбе с пытками

В рамках соглашения стороны намерены проводить совместные мероприятия, в том числе и на региональном уровне.

Фото пресс-службы ГП РК

Прокуроры и уполномоченный по правам человека объединившись, совместными усилиями будут вести борьбу с пытками. Об этом сообщили сегодня во время подписания генеральным прокурором Бериком Асыловым и уполномоченным по правам человека Артуром Ластаевым Меморандума о взаимном сотрудничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Его цель – сплотиться и противостоять пыткам и другим недозволенным методам следствия путем принятия эффективных мер и использования общих ресурсов, пояснили в ведомстве.

В рамках соглашения стороны намерены проводить совместные мероприятия, в том числе и на региональном уровне.

В частности, для выявления и устранения предпосылок к нарушениям конституционных прав граждан планируется совместное посещение зданий органов уголовного преследования и пенитенциарных учреждений, проведение разъяснительной работы о механизмах защиты и восстановления нарушенных прав, организации личных приемов граждан, обмен информацией и ряд других мер.

Участники мероприятия отметили важность партнерских отношений в достижении общих задач и целей, и что Меморандум придаст новый импульс двухстороннему сотрудничеству в вопросах защиты конституционных прав граждан, в том числе предупреждения пыток, отметили в Генпрокуратуре РК.

В Генпрокуратуре напомнили, что в Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года глава государства поручил искоренить недозволенные методы следствия и пытки, возложив их расследование на прокуроров (с января 2023 года). В этой связи, органами прокуратуры проводится работа над созданием нормативных и организационных условий для превенции пыток. В частности, разработана методика расследования пыток, соответствующая принципам Стамбульского протокола.

Совместно с руководителями правоохранительных органов утверждены инструкция досудебного расследования дел о пытках по обеспечению соблюдения конституционных прав и свобод граждан в уголовном процессе и при исполнении наказания, также правила обязательного видеонаблюдения.

Проводится оснащение камерами наблюдения «слепых зон» правоохранительных и исправительных учреждений, а также установка терминалов для онлайн подачи обращения осужденными.

Кроме того, принят план первоочередных мер по противодействию пыткам, обеспечивающий круглосуточный прием заявлений, проведение внезапных проверок законности доставления и другие меры превентивного характера.

Вместе с тем прокуратура в вопросах превенции пыток тесно взаимодействует с правозащитными институтами, добавили в ведомстве.