Олжас Бектенов ознакомился с развитием Актюбинской области

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с производственными мощностями ряда промышленных предприятий, на примере которых проверил эффективность мер по поддержке отечественного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В частности, внимание уделено обрабатывающей промышленности, транспортно-логистической отрасли и АПК. Руководитель правительства ознакомился с производственными мощностями Актюбинского рельсобалочного завода. Предприятие выпускает до 430 тыс. тонн продукции в год: это железнодорожные рельсы, широкая номенклатура фасонного проката, спецпрофили и др. На заводе применяется инновационная технология по термоупрочнению рельсов, что обеспечивает их высокое качество. Выпускаемую продукцию используют при строительстве железнодорожных путей в стране, а также экспортируют в Турцию, страны СНГ, Эстонию, Латвию.

Здесь же было доложено о развитии промышленности Актюбинской области и реализации инвестиционных проектов. В целом, объем промышленности региона за 8 месяцев вырос на 6,9%, до 1,7 трлн тенге; обрабатывающей – на 15% до 699,2 млрд тенге. В региональном пуле сейчас 65 инвестиционных проектов на 3,9 трлн тенге в таких отраслях, как ГМК, строительная индустрия, энергетика, нефтегазохимия и др. Их запуск обеспечит рабочими местами более 15 тыс. человек.

Олжас Бектенов отметил, что поддержка отечественных предприятий является приоритетной задачей правительства. Меры поддержки будут оказываться, в то же время нужны результаты в виде качественных и доступных товаров, влияющих на импортозамещение.

В ходе посещения Актюбинского завода ферросплавов премьер-министр осмотрел производственный процесс. На заводе проектной мощностью более 740 тыс. тонн продукции в год действуют цех по переработке шлаков, горно-обогатительные и другие вспомогательные объекты. Выпускаемые феррохром, ферросилиций и другие сплавы используются при производстве особо прочной стали, легировании чугуна, а также в иных направлениях металлургии. На заводе создано 4 060 рабочих мест. В целях дальнейшего наращивания объемов увеличены мощности плавильных печей с 300 тыс. до 700 тыс. тонн.

Олжас Бектенов подчеркнул важность внедрения инновационных технологий, что позволит не только обеспечить улучшение качества выпускаемой продукции высоких переделов, но и решать вопросы промышленной безопасности, экологии. По поручению главы государства отечественному бизнесу оказывается необходимая поддержка. В свою очередь рост объемов производства предприятий-гигантов дает импульс развитию смежных отраслей, созданию новых рабочих мест, дальнейшему повышению качества жизни людей.

Во время посещения производственных площадок ТОО «Акватория-Актобе» внимание было уделено мерам по качественному обновлению сферы ЖКХ. Здесь изготавливаются канализационно-насосные станции, автоматизированные тепловые пункты, блочно-модульные котельные, системы учета энергетических ресурсов и водоснабжения. Предприятию оказана государственная поддержка в виде льготного займа через Фонд развития предпринимательства «Даму», сегодня здесь работают порядка 100 специалистов. Олжас Бектенов обозначил необходимость дальнейшего расширения линейки выпускаемых товаров с упором на потребности рынка. Отмечено, что глава государства поручил решить первоочередные инфраструктурные проблемы, в этой связи, подобные отечественные предприятия особо важны для реализации Программы модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы.

Также в Актобе был посещен торгово-логистический центр ТОО «Dina Market». Предприятию оказана поддержка со стороны государства в виде субсидирования ставки кредита на сумму свыше 1 млрд тенге. Рабочими местами обеспечено 130 человек. Это первый сбытовой склад класса «А» на западе страны, оснащенный всей инфраструктурой. На объекте есть собственная железнодорожная ветка, используемая для погрузки и выгрузки товаров. Мощность логистического центра составляет 70 тыс. тонн грузов.

В ходе осмотра площадки ТЛЦ руководитель правительства акцентировал внимание на дальнейшем развитии логистического потенциала региона с учетом растущей потребности. Отмечено, что автомобильные перевозки в направлении Китая демонстрируют ежегодный рост более чем в 2 раза, контейнерные перевозки выросли с 1 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в 2011 году до 1 млн ДФЭ в 2023 году.

«Глава государства в Послании народу Казахстана обозначил стратегический приоритет развития транспортно-логистического сектора. Мы реализовали себя как транспортный хаб в центре Евразии, который обеспечивает потоки в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг». Присоединяясь к международным грузопотокам, нам необходимо обеспечить обработку грузов на нашей территории. Для этого должны быть созданы соответствующие терминальные мощности. Нужно активизировать расширение действующих и запуск новых торгово-логистических комплексов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В Актюбинской области премьер-министр на примере ТОО «Айс-плюс» ознакомился с развитием агропромышленного комплекса региона. Предприятие имеет собственную сырьевую базу в виде молочно-товарной фермы. Ежегодно выпускается свыше 40 тыс. тонн молочной продукции, востребованной в регионе и за его пределами. Работают на производстве более 400 человек. Руководитель ТОО «Айс-плюс» Куаныш Ищанов сообщил о планах по расширению фермы на 1,6 тыс. голов для увеличения объемов собственного сырья. Для этого бизнесмен планирует воспользоваться государственной поддержкой в виде льготного кредита.

«Переход на полное самообеспечение отечественной молочной продукцией – это поручение президента. Для его реализации у нас есть все необходимое: сырье, ресурсы, кадры, технологии. Правительство активно поддерживает и стимулирует запуск молочно-товарных ферм. Субсидируются инвестиционные вложения, приобретение маточного поголовья, удешевление стоимости производства молока, а также затраты на покупку кормов. Такие проекты должны решать сразу два ключевых вопроса – обеспечивать страну качественной и недорогой отечественной продукцией и создавать круглогодичные рабочие места для жителей сельской местности», — отметил премьер-министр.