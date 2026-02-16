Казахстанские предприятия выразили поддержку проекту новой Конституции и предстоящему всенародному референдуму, отмечая её значимость для развития страны и защиты прав граждан, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ERG Capital Projects

Коллектив Актюбинского завода ферросплавов, входящего в состав компании «Казхром»ТНК «Казхром», отметил важность предстоящего события и призвал граждан принять активное участие в голосовании. По мнению сотрудников предприятия, референдум станет важным шагом в определении дальнейшего вектора развития государства.

Поддержку проекту новой Конституции также выразили сотрудники ТОО «Петропавловский электротехнический завод». По их мнению, обновлённые конституционные нормы направлены на укрепление правового государства, повышение роли институтов власти и усиление гарантий прав и свобод граждан.

Аналогичную поддержку выразило одно из ведущих предприятий Абайской области в сфере сельхозтехники ТОО «СЕМАЗ», заявило о поддержке конституционной реформы. Коллектив из более 400 специалистов отмечает, что новая Конституция укрепляет правовые гарантии, создаёт стабильность и новые возможности для развития, способствуя экономическому росту региона и страны.

Все три предприятия рассматривают участие в референдуме как проявление гражданской ответственности и уверены, что обновлённая Конституция станет прочной основой для стабильного и прогрессивного развития Казахстана.

Работники предприятий подчёркивают, что формирование стабильной и прозрачной правовой среды создаёт основу для развития производства, привлечения инвестиций и обеспечения устойчивого социально-экономического роста страны.

Коллективы предприятий рассматривают участие в референдуме как проявление гражданской ответственности и вклад в формирование будущего Казахстана.