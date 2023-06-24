Пропавшего в Шымкенте ребенка нашли спустя сутки

В Шымкенте нашли живым четырехлетнего мальчика, который без вести пропал во время прогулки, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу региона.

Фото: Kazpravda.kz

23 июня на пульт 102 Абайского РУП поступило сообщение об исчезновении малолетнего ребенка. Со слов отца, примерно в 13:00 малыш с братом вышли во двор поиграть с друзьями, а спустя время старший вернулся домой один.

На поиски были брошены все силы подразделений ДП Шымкента. Ориентировки с описанием внешности, одежды и фотографией пропавшего разослали во все районные УП и разместили в социальных сетях.

Опрос соседей и записи с камеры видеонаблюдения результата не дали. Автоэкипажи и пешие патрули с волонтерами проверили все возможные места. Однако ребенка не нашли.

Сегодня утром примерно в 9:20 на пульт 102 позвонил неравнодушный гражданин с сообщением, что встретил на Каратюбинском шоссе двух мальчишек, похожих по описанию, объявленных в розыск.

Детей доставили в районное УП. Малыша в целости и сохранности вернули родителям.

Как выяснилось, второй мальчик числится без вести пропавшим в Мактааральском районе Туркестанской области.