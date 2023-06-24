Пропавшего в Шымкенте ребенка нашли спустя сутки

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В Шымкенте нашли живым четырехлетнего мальчика, который без вести пропал во время прогулки, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу региона. 

Фото: Kazpravda.kz

23 июня на пульт 102 Абайского РУП поступило сообщение об исчезновении малолетнего ребенка. Со слов отца, примерно в 13:00 малыш с братом вышли во двор поиграть с друзьями, а спустя время старший вернулся домой один. 

На поиски были брошены все силы подразделений ДП Шымкента. Ориентировки с описанием внешности, одежды и фотографией пропавшего разослали во все районные УП и разместили в социальных сетях. 

Опрос соседей и записи с камеры видеонаблюдения результата не дали. Автоэкипажи и пешие патрули с волонтерами проверили все возможные места. Однако ребенка не нашли. 

Сегодня утром примерно в 9:20  на пульт 102 позвонил неравнодушный гражданин с сообщением, что встретил на Каратюбинском шоссе двух мальчишек, похожих по описанию, объявленных в розыск. 

Детей доставили в районное УП. Малыша в целости и сохранности вернули родителям.

Как выяснилось, второй мальчик числится без вести пропавшим в Мактааральском районе Туркестанской области.

#дети #поиск #Шымкент

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