Пропавшие в степи

Из-за разбушевавшейся стихии потеряли ­ориентирование на местности пастухи из Шуского района. Ночью в участок полиции поступило сообщение о том, что в 15 километрах от села Коккайнар пропали два чабана. На тревожный сигнал полицейские отреагировали незамедлительно. Сразу же начались поисково-розыскные мероприятия. К ним, помимо стражей правопорядка, активно подключились сотрудники акимата района, областного департамента по чрезвычайным ситуациям и группа местных волонтеров. Снег и ветер затрудняли поиски, но с помощью специальной машины дороги расчис­тили, что значительно облегчило общее дело.

– В результате своевременного проведения поисковых мероприятий в три часа ночи заблудившиеся в степи чабаны и их скот были обнаружены. Состояние мужчин стабильное, медицинская помощь им не потребовалась. Оба благополучно вернулись к своим семьям, – сообщил начальник Шуского районного отдела полиции подполковник Динмухамбет Койториев.