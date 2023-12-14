Пропавшие в степи

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Михаил Тё, Жамбылская область

Заблудившихся из-за метели чабанов благополучно вернули домой.

фото из архива "КП"

Из-за разбушевавшейся стихии потеряли ­ориентирование на местности пастухи из Шуского района. Ночью в участок полиции поступило сообщение о том, что в 15 километрах от села Коккайнар пропали два чабана. На тревожный сигнал полицейские отреагировали незамедлительно. Сразу же начались поисково-розыскные мероприятия. К ним, помимо стражей правопорядка, активно подключились сотрудники акимата района, областного департамента по чрезвычайным ситуациям и группа местных волонтеров. Снег и ветер затрудняли поиски, но с помощью специальной машины дороги расчис­тили, что значительно облегчило общее дело.

– В результате своевременного проведения поисковых мероприятий в три часа ночи заблудившиеся в степи чабаны и их скот были обнаружены. Состояние мужчин стабильное, медицинская помощь им не потребовалась. Оба благополучно вернулись к своим семьям, – сообщил начальник Шуского районного отдела полиции подполковник Динмухамбет Койториев.

#метель #поиски #степь #пастухи #чабаны

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