Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы

В Алматы нашли пропавшего подростка в одном из садоводческих обществ, передаёт корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"Департамент полиции Алматы сообщает, что заявление о безвестном исчезновении гр.С., 2007 года рождения, в отдел полиции при УП Медеуского района поступило 23 июня. Была создана следственно-оперативная группа по установлению местонахождения несовершеннолетнего", - говорится в информации.

Сообщается, что днем на территории одного из садоводческих обществ был обнаружен труп без вести пропавшего с признаками насильственной смерти.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан гр. Р., 2006 года рождения. Подозреваемый признался, что убил своего знакомого после ссоры. Досудебное расследование продолжается. Назначены экспертизы", - рассказали в полиции.