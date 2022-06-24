Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Алматы нашли пропавшего подростка в одном из садоводческих обществ, передаёт корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"Департамент полиции Алматы сообщает, что заявление о безвестном исчезновении гр.С., 2007 года рождения, в отдел полиции при УП Медеуского района поступило 23 июня. Была создана следственно-оперативная группа по установлению местонахождения несовершеннолетнего", - говорится в информации.

Сообщается, что днем на территории одного из садоводческих обществ был обнаружен труп без вести пропавшего с признаками насильственной смерти.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан гр. Р., 2006 года рождения. Подозреваемый признался, что убил своего знакомого после ссоры. Досудебное расследование продолжается. Назначены экспертизы", - рассказали в полиции.

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