Пропавшую девушку нашли полицейские в Туркестанской области

Пропавшую в Туркестанской области 19-летнюю девушку нашли в Шымкенте, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz

11 августа в полицию Мактааральского района Туркестанской области обратилась местная жительница.

По словам женщины, 9 августа ее 19-летняя дочь пропала в районе автовокзала.

Для поиска пропавшей были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

В результате менее чем за сутки девушку нашли в Шымкенте. Она передана родителям.

Как выяснилось, она отправилась в мегаполис, чтобы развлечься. А с семьей не смогла связаться из-за поломки мобильного телефона.