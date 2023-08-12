Пропавшую девушку нашли полицейские в Туркестанской области
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Пропавшую в Туркестанской области 19-летнюю девушку нашли в Шымкенте, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
11 августа в полицию Мактааральского района Туркестанской области обратилась местная жительница.
По словам женщины, 9 августа ее 19-летняя дочь пропала в районе автовокзала.
Для поиска пропавшей были проведены оперативно-розыскные мероприятия.
В результате менее чем за сутки девушку нашли в Шымкенте. Она передана родителям.
Как выяснилось, она отправилась в мегаполис, чтобы развлечься. А с семьей не смогла связаться из-за поломки мобильного телефона.