Прошли квалификацию

Напомним: наша команда одержала в Астане победу над Польшей со счетом 3:1 и прошла квалификацию. Вначале Юлия Путинцева обыграла Магду Линетт со счетом 7:5, 6:3, а Елена Рыбакина оказалась сильнее Вероники Фальковски 6:3, 6:4.

На следующий день Елена Рыбакина довершила разгром, обы­грав Магду Линетт со счетом 6:4, 6:2, а наши парницы Анна Данилина и Юлия Путинцева в уже ничего не значащем поединке уступили польскому дуэту Веронике Фальковски и Алисии Росольски со счетом 3:6, 4:6.

Капитан сборной Казахстана Ярослава Шведова подвела итоги двухдневного противостояния и ответила на вопросы журналис­тов. Ее, в частности, спросили: «По силам ли команде побороться за главный трофей – Кубок Билли Джин Кинг в этом году?»

– Конечно, побороться мы можем и, надеюсь, не только побороться. Играя за страну, ты иногда можешь открыть в себе какие-то сверхъес­тест­венные ресурсы и обыграть любого, сыграть невероятно. Всегда есть шанс у всех, но, надеюсь, у нас их больше, чем у остальных, – отметила наставник нашей коман­ды на специальной пресс-конференции.

Отметим, что в минувшие выходные состоялось девять отборочных матчей. Помимо нашей сборной результаты во встречах были зафиксированы следующие: Испания – Мексика – 4:0; Украина – Чехия – 1:3; Великобритания – Франция – 1:3; Канада – Бельгия – 3:2; США – Авст­рия – 4:0; Словакия – Италия – 2:3; Германия – Бразилия – 3:1 и Словения – Румыния – 3:2.

Таким образом в финальную часть также пробились испанки, француженки, канадки, американки, итальянки, немки, а также представительницы Чехии и Словении. Прошлогодние чемпионки – швейцарки и финалистки – австралийки уже обеспечили себе участие в финальном турнире, который состоит­ся 7–12 ноября в стране, которую еще предстоит выбрать.

Еще одна сильная сборная из числа не пробившихся в финал турнира получит специальное приглашение – wild card. Эти команды и станут нашими соперниками в главном розыгрыше Кубка.