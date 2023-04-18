Прошли квалификацию

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Почему дорожают стоматологические услуги и как можно сэкономить, занимаясь здоровьем своей ротовой полости?
В июне исполнится год, как было создано Министерство науки и высшего образования. Что сделано за это время и как обстоят дела в научной сфере?
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В Талдыкоргане открыли два магазина, где социально значимые продовольственные товары будут продаваться с минимальной наценкой
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Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
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