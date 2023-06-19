Прошли на тренинге – избежали в жизни

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Кадиша Ныгмет

В преддверии профессионального праздника журналистов в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК был проведен пресс-тур для работников средств массовой информации.

Гостей приветствовал ректор академии Марат Сексембаев. Он коротко рассказал об основных направлениях деятельности учебного заведения. Затем работникам СМИ было предложено ознакомиться с имеющейся базой академии, понаблюдать, как здесь проходит процесс обучения новых кадров.

Напомним, Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре – организация с особым статусом, самостоятельно определяющая содержание образования и организацию образовательного процесса. На нее возложены задачи по повышению профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве; координация и проведение межведомственных научных исследований в этой сфере; реализация программ послевузовского образования. Помимо этого, тут проходит первоначальная подготовка лиц, впервые поступающих на право­охранительную службу, взаимодействие с иностранными и международными организациями по вопросам переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, проведения научных исследований и обмена опытом в этой сфере.

Сначала журналистов пригласили на курсы Президентского резерва. Заместители первых руководителей центральных и областных ведомств и подразделений сидели здесь в роли учеников. К слову, они единодушно выразили благодарность за предоставленную возможность по повышению квалификации. А позже началось самое интересное. Гости академии побывали на «заседании» суда, где в качестве судьи, адвоката, прокурора и даже подозреваемого были сами же слушатели академии. По словам представителей учебного заведения, именно так, в рамках симуляционного тренинга, лучше всего отрабатывать навыки проведения судебных процессов, чтобы не допускать ошибок на практике.

Не меньший интерес со стороны журналистов был проявлен и к учебно-практичес­кому центру. В едином блоке расположены «кибер-полигон», «офис-бухгалтерия», «кабинет допросов и опознаний», «подпольный цех» и «жилая комната». Они предназначены для того, чтобы в «живых» условиях можно было бы применить знания по осмотру места происшествия, поиску, обнаружению и изъятию доказательств, проверке показаний на месте по делам о незаконном предпринимательстве и так далее.

Кстати, на базе академии периодически используются такие инновационные методы обучения, как симуляция и кинотренинг. Их суть заключается в том, чтобы научиться решать определенные задачи в условиях, максимально приближенных к реальным. Для этого разрабатывается пошаговый сценарий, создаются необходимые атрибуты для реалистичного воспроизведения обстановки и даже приглашаются актеры. Такие тренинги длятся несколько дней. По их итогам опытные эксперты прорабатывают с участниками допущенные ошибки, указывают на моменты, которые можно улучшить. Подобные тренинги проводятся и на международном уровне.

#прокуратура #СМИ #РК #пресс-тур

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