​Просил миллион – получил 10 лет

Столь суровый приговор судья межрайонного специализированного суда по уголовным делам Даурен Мадалиев вынес за вымогательство в особо крупном размере. Кроме того, суд счел виновным его по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним. Кроме длительного срока лишения свободы, по приговору суда у осужденного конфискуют все имущество, а его немало, если учесть, что он известен как владелец одного из частных телеканалов и сети ресторанов.

В ходе судебного разбирательства, которое длилось на протяжении месяца, нашла свое подтверждение версия о том, что 1 млн долларов осуж­денный требовал у своего земляка и хорошего знакомого, который, к слову, сейчас является депутатом того же Сайрамского районного маслихата. На такую сумму народный избранник якобы должен был раскошелиться взамен завода по выпуску железобетонных конструкций, которым владеет. Бахытжан Аймырза упирал на то, что когда-то предприятие принадлежало его дяде и потребовал переписать предприятие на него. Когда получил отпор, предложил уладить дело миром, выплатив отступные.

Владелец предприятия передал первым траншем вымогателю 10 млн тенге, но больше денег насобирать не смог. Бахытжан Аймырза отступать не привык и настаивал на выплате всей суммы, в противном случае угрожал физической расправой. Причем такие угрозы касались не только того депутата, но и его близких. Зная крутой характер вымогателя, предприниматель счел разумным обратиться за защитой к сотрудникам правоохранительных органов. Они-то и помогли «насобирать» ему недостающую часть денег.

Передавать второй транш денег он отправился под прикрытием сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО. Так что задержали 54-летнего экс-депутата Сайрамского района с поличным. Проведенный сразу же после этого обыск по месту жительства задержанного открыл еще одну неизвестную грань его личности. Дома у ресторатора и медиамагната обнаружили и изъяли девять единиц огнестрельного, травматического и пневматического оружия, а также около тысячи патронов разного калибра. Для чего предназначался арсенал оружия, на кого нападать или, наоборот, от кого обороняться собирался осужденный, осталось неизвестно. В суде лишь выяснилось, что пистолет «Оса» был зарегистрирован на супругу подсудимого. По закону она должна была сдать его в полицию, но не сделала этого и за нарушение должна ответить. Судья посчитал нужным вынести в отношении женщины частное постановление.

Между тем в суде не нашло своего подтверждения утверж­дение о том, что якобы подсудимый насильно удерживал потерпевшего, пленив его свободу. А вот версию защиты о том, что миллион долларов не имеет ничего общего с вымогательством, суд в расчет не взял. Сначала адвокаты пытались доказать судье, что эти деньги их подзащитный просил взаймы, потом убеждали в факте добровольной помощи.

Защита потерпевшего посчитала наказание соразмерным совершенному деянию, хотя это и не максимальный срок за вымогательство в особо крупном размере. Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.