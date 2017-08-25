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Просил миллион – получил 10 лет
Любовь Доброта, Шымкент
Столь суровый приговор судья межрайонного специализированного суда по уголовным делам Даурен Мадалиев вынес за вымогательство в особо крупном размере. Кроме того, суд счел виновным его по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним. Кроме длительного срока лишения свободы, по приговору суда у осужденного конфискуют все имущество, а его немало, если учесть, что он известен как владелец одного из частных телеканалов и сети ресторанов.