Просто встретились два одиночества

Афиша
21
Елена Брусиловская

Светлую историю для тех, кому очень хочется тепла, показали в спектакле по пьесе Дулата Исабекова «Транзитный пассажир»

фото из архива театра

Это не первое обращение Национального русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова к творчеству отечественного драматурга, Героя Труда Казахстана Дулата Исабекова – в 2005 году, тогдашний художественный руководитель театра Рубен Андриасян поставил спектакль по его пьесе «Сети дьявола» (Жизнь Михаила Булгакова). К слову, главные роли в нем исполнили те же артисты, которые играют и в «Транзитном пассажире» – заслуженные деятели РК Ирина Лебсак (Зейнеп) и Сергей Уфимцев (Айторе).

Дулат Исабеков широко известен как драматург и литератор, он автор более двадцати пьес, которые идут на сценах не только казахстанских театров, но и за рубежом.

Скажем, тот же «Транзитный пассажир» в 2015 году был поставлен в Лондоне, а его повести и рассказы неоднократно издавались в Москве, в бывших союзных республиках. Произведения Дулата Исабекова переведены на немецкий, болгарский, венгерский, чешский языки. Он лауреат международного PEN-клуба, награжден медалью Льва Толстого (Россия).

Дулат Исабеков интересен тем, что затрагивает общечеловеческие проблемы, которые всегда волновали и будут волновать людей, – понятия добра и зла, чести и совести, любви и ненависти. Вот и его «Транзитный пассажир», казалось бы, камерная пьеса, где, по сути, всего два действующих лица, и идет она в одних и тех же декорациях без антракта, держит в напряжении зрительный зал.

Когда-то, в далекие 60-е годы поэт Геннадий Шпаликов написал: «По несчастью или к счастью, ⁄ Истина проста: ⁄ Никогда не возвращайся ⁄ В прежние места». Герои пьесы Дулата Исабекова нарушают эту заповедь – немолодой уже человек, следуя в Якутск транзитом через Алматы, решает побывать в доме, где он жил много лет назад, был не только счастлив, но и пережил страшную трагедию. Сейчас в этой квартире живет одинокая, тоже немолодая женщина.

Случайная встреча двух людей – мужчины и женщины – сюжет довольно банальный, часто используемый в драматургии, не случайно в памяти сразу всплывает «Старомодная комедия» Алексея Арбузова. Хотя режиссер-постановщик, заслуженный артист РК Дмитрий Скирта обозначил жанр пьесы «Транзитный пассажир» как трагикомедию, и в ней действительно есть и над чем погрустить, и над чем посмеяться.

– Эта пьеса написана более 30 лет назад о послевоенном времени, но мы решили приблизить ее к современности, чтобы зритель чувствовал сопричастность с сегодняшним днем, – пояснил режиссер.

На первый взгляд, это простая история двух одиночеств, двух людей, которые в конце концов находят свое счастье. Но если оценивать ее, так сказать, по гамбургскому счету, то пьеса Исабекова – своего рода притча с очень глубоким подтекстом: добрые деяния всегда вознаграждаются свыше. Наверное, поэтому Дмитрий Скирта взял на себя смелость изменить финал пьесы.

– У автора герои расстаются – Айторе улетает в Якутск, а Зейнеп остается одна со своими семейными проблемами. Но нам показалось, что пьеса настолько пронизана страданиями, что если не сделать счастливый финал, то было бы слишком мрачно. Кстати сказать, автор отнесся с пониманием к нашей сценической редактуре, – пояснил Дмитрий Скирта.

...На протяжении всего действия спектакля на заднике сцене появляются фото и картины из прошлого города, создавая тем самым не только ностальгическое настроение, но и возвращая зрителей в молодость героев пьесы.

– В пьесе много диалогов и монологов, много слов, а я люблю, когда наоборот – много действия и меньше разговоров, поэтому мы решили сделать ее как можно более зрелищной. Так возник образ старой Алма-Аты, и наш любимый город стал своего рода еще одним действующим лицом спектакля, – говорит Ирина Лебсак.

И здесь надо сказать о художнике-постановщике Вячеславе Люй-Ко, он же и художник по костюмам. Вячеслав Люй-Ко – новичок в театре, его больше знают любители живописи. И мне было очень интересно увидеть, как художник, в стилистике которого угадываются и Брейгель, и Босх, и даже Гойя с его снами, фантастическими миражами и видениями, впишется, уместится в рамки театральной сцены.

И ему это прекрасно удалось, начиная с костюмов героев, которые Люй-Ко максимально приблизил к современным, узна­ваемых многими декорациями, в которых разворачивается дейст­вие пьесы (по словам Вячеслава Люй-Ко, он сфотографировал подъезд, в котором живет, и перенес его на сцену), и заканчивая городскими картинами художника, очень органично соседствующими со старыми фотографиями.

Неповторимую трогательную атмосферу спектакля создает и его музыкальное оформление, автором которого является режиссер Дмитрий Скирта. Большая удача, что ему удалось поразительно точно «скрестить» очень популярную мелодию эстрадной песни Яна Френкеля 60-х годов «Скоро осень, за окнами август...» с щемящей душу песней Новеллы Матвеевой «Любви моей ты боялся зря», дополнив их песней «Самара-городок», которая всегда ассоциируется с именем легендарной Розы Баглановой и которую поет Зейнеп под гитарный аккомпанемент Айторе. Причем Ирина Лебсак очень точно копирует манеру исполнения Розы Баглановой, которая прославилась с этой песней во время войны.

– Мелодии, которые вошли в спектакль, нам очень дороги, ведь это песни нашей юности, – считает Ирина Лебсак.

Нельзя не сказать и о том, что, несмотря на всю свою современность и космополитизм в лучшем значении этого слова, пьеса Дулата Исабекова пронизана глубокой мудростью казахского народа, что постоянно проявляется, казалось бы, в мелочах – каких-то репликах, жестах. Но главным в этой, выражаясь современным языком, национальной составляющей стал старинный обряд перерезания пут тұсау кесу, который совершает Зейнеп. И хотя этот традицион­ный обычай посвящен детям, Зейнеп перерезает путы уже состоявшемуся человеку, чтобы тот поверил в себя и смело шагал по жизни. Так в спектакле прошлое перемешано с настоящим, горе с радостью, а национальное с общечеловеческим.

Как сказала Ирина Лебсак, спектакль «Транзитный пассажир» – это наш поклон тому времени, той ушедшей в прошлое Алма-Ате, это поклон людям, которые любят свой город и не забывают о своем прошлом.

#культура #театр #спектакль #Транзитный пассажир

Популярное

Все
Получит ли развитие в Казахстане диковинный recycle art?
Благодаря спецпроекту дети из аулов могут заниматься любимой игрой
Венгрия начала подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников
Асу Алмабаев: Буду драться с любым, кого назначит UFC
У этого города есть свои герои
Депрессией в cтране страдают сотни тысяч человек
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В 14-й раз к нам пришел фестиваль «Франкофонная весна»
Выявляют на ранних стадиях
Звезда Гадильбека Шалахметова
Он жил на сломе эпох
Латиница «оживает» на экране смартфона
Просто встретились два одиночества
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Приостановлена работа пункта пропуска «Желкуар»
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Париж еще узнает... Не количеством, а качеством собираются брать награды динамовцы
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайским бизнесом
Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Нефтедобывающая NCOC выплатила 12,4 млрд тенге за вред экологии
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Годовая инфляция замедлилась в Казахстане
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

Читайте также

В поисках приключений: концерт «Вокруг света за 80 дней» вп…
Музыкальный вечер в честь 180-летия Николая Римского-Корсак…
В каждой картине живет любовь
Выставка «Infinity⁄Бесконечность» приглашает совершить необ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]