Просто встретились два одиночества

Это не первое обращение Национального русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова к творчеству отечественного драматурга, Героя Труда Казахстана Дулата Исабекова – в 2005 году, тогдашний художественный руководитель театра Рубен Андриасян поставил спектакль по его пьесе «Сети дьявола» (Жизнь Михаила Булгакова). К слову, главные роли в нем исполнили те же артисты, которые играют и в «Транзитном пассажире» – заслуженные деятели РК Ирина Лебсак (Зейнеп) и Сергей Уфимцев (Айторе).

Дулат Исабеков широко известен как драматург и литератор, он автор более двадцати пьес, которые идут на сценах не только казахстанских театров, но и за рубежом.

Скажем, тот же «Транзитный пассажир» в 2015 году был поставлен в Лондоне, а его повести и рассказы неоднократно издавались в Москве, в бывших союзных республиках. Произведения Дулата Исабекова переведены на немецкий, болгарский, венгерский, чешский языки. Он лауреат международного PEN-клуба, награжден медалью Льва Толстого (Россия).

Дулат Исабеков интересен тем, что затрагивает общечеловеческие проблемы, которые всегда волновали и будут волновать людей, – понятия добра и зла, чести и совести, любви и ненависти. Вот и его «Транзитный пассажир», казалось бы, камерная пьеса, где, по сути, всего два действующих лица, и идет она в одних и тех же декорациях без антракта, держит в напряжении зрительный зал.

Когда-то, в далекие 60-е годы поэт Геннадий Шпаликов написал: «По несчастью или к счастью, ⁄ Истина проста: ⁄ Никогда не возвращайся ⁄ В прежние места». Герои пьесы Дулата Исабекова нарушают эту заповедь – немолодой уже человек, следуя в Якутск транзитом через Алматы, решает побывать в доме, где он жил много лет назад, был не только счастлив, но и пережил страшную трагедию. Сейчас в этой квартире живет одинокая, тоже немолодая женщина.

Случайная встреча двух людей – мужчины и женщины – сюжет довольно банальный, часто используемый в драматургии, не случайно в памяти сразу всплывает «Старомодная комедия» Алексея Арбузова. Хотя режиссер-постановщик, заслуженный артист РК Дмитрий Скирта обозначил жанр пьесы «Транзитный пассажир» как трагикомедию, и в ней действительно есть и над чем погрустить, и над чем посмеяться.

– Эта пьеса написана более 30 лет назад о послевоенном времени, но мы решили приблизить ее к современности, чтобы зритель чувствовал сопричастность с сегодняшним днем, – пояснил режиссер.

На первый взгляд, это простая история двух одиночеств, двух людей, которые в конце концов находят свое счастье. Но если оценивать ее, так сказать, по гамбургскому счету, то пьеса Исабекова – своего рода притча с очень глубоким подтекстом: добрые деяния всегда вознаграждаются свыше. Наверное, поэтому Дмитрий Скирта взял на себя смелость изменить финал пьесы.

– У автора герои расстаются – Айторе улетает в Якутск, а Зейнеп остается одна со своими семейными проблемами. Но нам показалось, что пьеса настолько пронизана страданиями, что если не сделать счастливый финал, то было бы слишком мрачно. Кстати сказать, автор отнесся с пониманием к нашей сценической редактуре, – пояснил Дмитрий Скирта.

...На протяжении всего действия спектакля на заднике сцене появляются фото и картины из прошлого города, создавая тем самым не только ностальгическое настроение, но и возвращая зрителей в молодость героев пьесы.

– В пьесе много диалогов и монологов, много слов, а я люблю, когда наоборот – много действия и меньше разговоров, поэтому мы решили сделать ее как можно более зрелищной. Так возник образ старой Алма-Аты, и наш любимый город стал своего рода еще одним действующим лицом спектакля, – говорит Ирина Лебсак.

И здесь надо сказать о художнике-постановщике Вячеславе Люй-Ко, он же и художник по костюмам. Вячеслав Люй-Ко – новичок в театре, его больше знают любители живописи. И мне было очень интересно увидеть, как художник, в стилистике которого угадываются и Брейгель, и Босх, и даже Гойя с его снами, фантастическими миражами и видениями, впишется, уместится в рамки театральной сцены.

И ему это прекрасно удалось, начиная с костюмов героев, которые Люй-Ко максимально приблизил к современным, узна­ваемых многими декорациями, в которых разворачивается дейст­вие пьесы (по словам Вячеслава Люй-Ко, он сфотографировал подъезд, в котором живет, и перенес его на сцену), и заканчивая городскими картинами художника, очень органично соседствующими со старыми фотографиями.

Неповторимую трогательную атмосферу спектакля создает и его музыкальное оформление, автором которого является режиссер Дмитрий Скирта. Большая удача, что ему удалось поразительно точно «скрестить» очень популярную мелодию эстрадной песни Яна Френкеля 60-х годов «Скоро осень, за окнами август...» с щемящей душу песней Новеллы Матвеевой «Любви моей ты боялся зря», дополнив их песней «Самара-городок», которая всегда ассоциируется с именем легендарной Розы Баглановой и которую поет Зейнеп под гитарный аккомпанемент Айторе. Причем Ирина Лебсак очень точно копирует манеру исполнения Розы Баглановой, которая прославилась с этой песней во время войны.

– Мелодии, которые вошли в спектакль, нам очень дороги, ведь это песни нашей юности, – считает Ирина Лебсак.

Нельзя не сказать и о том, что, несмотря на всю свою современность и космополитизм в лучшем значении этого слова, пьеса Дулата Исабекова пронизана глубокой мудростью казахского народа, что постоянно проявляется, казалось бы, в мелочах – каких-то репликах, жестах. Но главным в этой, выражаясь современным языком, национальной составляющей стал старинный обряд перерезания пут тұсау кесу, который совершает Зейнеп. И хотя этот традицион­ный обычай посвящен детям, Зейнеп перерезает путы уже состоявшемуся человеку, чтобы тот поверил в себя и смело шагал по жизни. Так в спектакле прошлое перемешано с настоящим, горе с радостью, а национальное с общечеловеческим.

Как сказала Ирина Лебсак, спектакль «Транзитный пассажир» – это наш поклон тому времени, той ушедшей в прошлое Алма-Ате, это поклон людям, которые любят свой город и не забывают о своем прошлом.