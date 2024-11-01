«Простор»: от прошлого – к настоящему и будущему
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Наталья Горячева
Подборка стихотворений, открывающая десятый номер журнала «Простор», посвящена 210-летнему юбилею Михаила Лермонтова, гениального поэта, прозаика и драматурга. Лев Толстой однажды сказал: «Если бы этот мальчик остался жить, не нужны были бы ни я, ни Достоевский»… Помимо литературы, Лермонтов увлекался музыкой и живописью, оставив после себя красочные полотна, акварели, графику. Читатель сможет прикоснуться к его художественному миру, увидев репродукции картин поэта в цветной вклейке журнала.