«Простор»: от прошлого – к настоящему и будущему

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Наталья Горячева

Подборка стихотворений, открывающая десятый номер журнала «Простор», посвящена 210-летнему юбилею Михаила Лермонтова, гениального поэта, прозаика и драматурга. Лев Толстой однажды сказал: «Если бы этот мальчик остался жить, не нужны были бы ни я, ни Достоев­ский»… Помимо литературы, Лермонтов увлекался музыкой и живописью, оставив после себя красочные полотна, акварели, графику. Читатель сможет прикоснуться к его художественному миру, увидев репродукции картин поэта в цветной вклейке журнала.

В этом году страна отмечает 130-летие основоположников казахс­кой литературы – наших Үшарыс. Это Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров и Беимбет Майлин. Они создали замечательные произведения в разных жанрах и по трагической несправедливости того времени были расстреляны в одном – 1938 году. На страницах, посвященных Үшарыс, опубликованы их произведения, впервые увидевшие свет на русском языке в 1933-м в литературном сборнике «Казакстан», от которого ведет свое летоисчисление нынешний «Простор».

В рубрике «Наши даты» представлены очерки Валерия Михайлова и Георгия Пряхина, повествующие о писательском пути и творческом наследии Абдижамила Нурпеисова, 100-летие со дня рождения которого отметили в октябре. «Перед встречей я перечитал «Кровь и пот», впервые прочел роман «Последний долг», том статей, очерков, эссе. И везде там – дух его родины, Приаралья», – пишет Валерий Михайлов. В этом можно убедиться, читая роман-дилогию Нурпеисова «И был день… И была ночь…», над которым казахский классик работал последние 30 лет своей жизни и который впервые начинает публиковать «Простор».

Проза так же представлена в журнале продолжением романа «Алтай-Рубикон» Серика Байхонова, повествующего о путешествии Николая Пржевальского в Тибет, судебным романом Бигельды Габдуллина «Мараль», рассказывающим о беззаконии в судебной системе, и первой частью повести «Ключ» Рашиды Стикеевой о поисках счастья и превратностях женской судьбы.

В разделе «Наши публикации» триптихом «О, казахи мои» журнал завершает знакомство с непуб­ликовавшейся рукописью статей, заметок и эссе Герольда Бельгера «Мимоходом», предпринятое к 90-летнему юбилею писателя. О том, какой это был человек, гражданин, творец, в юбилейном номере рассказывает его дочь Ирина Ковалева. А кандидат филологических наук, профессор Светлана Ананьева повествует о роли Герольда Бельгера в становлении казахстанско-немецких издательских связей.

Рубрику «История и современность» продолжает биографическая статья востоковеда, доктора исторических наук Клары Хафизовой «Служа правде, а не конъюнктуре», посвященная известному российс­кому историку Наталье Геннадьевне Аполловой и ее связи с казахстанс­кой исторической наукой.

В разделе «Культура» Баян Барманкулова осмысливает непростой мир простых по жанру натюрмортов Галыма Оспанова. А Наталья Горячева посвятила эссе концерту современного классика-композитора Ольги Хромовой, с аншлагом прошедшему 11 сентября в Большом зале Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

О снежном барсе – этой свободолюбивой дикой кошке, символе и национальном достоянии Казахстана, рассказывают Максим Зверев, Татьяна Баканова и Ирина Логинова в рубрике журнала «Природоведение».

В октябре закончился прием работ на конкурс «Вольные строки», посвященный 90-летию Герольда Бельгера, и конкурс «Розы и полынь» – имени поэта Владимира Гундарева, чье 80-летие отмечалось в июле. В двенадцатом номере редколлегия журнала «Простор» объявит победителей.

#культура #журнал #Простор

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