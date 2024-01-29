«Простор» открывает год

Открывается он презентацией события, также произошедшего в прошлом году: издание первой книги мемуаров Олжаса Сулейменова «Так было», о которой ее редактор, доктор философии Игорь Крупко справедливо замечает: «Написанная об истории и прошлом – это книга, приближающая будущее». В ней сбывается предсказание Мурата ­Ауэзова: «Вошедший в книгу выйдет из нее другим».

Прошедшему юбилею «Простора» посвящен редакционный отчет с праздника с благодарностью всем поздравившим и принявшим в нем участие. Здесь же письма читателей и статья заместителя главного редактора журнала Любови Шашковой «Служить идеалам добра» о возрастающей роли отечественной литературы в утверждении гуманистических, общечеловеческих и национальных общественных ценностей.

С 12-го номера 2023 года «Простор» публикует роман Аслана Жаксылыкова «Возвращение», развивающий общую для его пятикнижия «Сны окаянных» тему: фатум войны и гонки вооружений в истории человечества. «Финал романа раскрывает основную и решающую парадигму всего цикла – все события оказываются сном главного героя – Жана, – приоткрывает его загадку автор. – Гигантская сфера, которую, напрягая все силы, строит государство, оказывается магическим шаром, который, прокручиваясь, возвращает все события». Статья Андрея Полякова «Все сбывается по Жаксылыкову» – еще одна трактовка главных героев и событий этого провидческого цикла. Пуб­ликация романа «Возвращение» продолжится в третьем и четвертом номерах журнала.

В разделе «Проза» также публикуется роман Ми­хаила Земскова «Саксофон Гавриила», рассказы Рены Жумановой «Заметки на черепках» и Темирбулата Ахметова «Старушки-веселушки». Отметим, что, если музыкант пишет прозу, все равно получается музыка. Вы это сразу почувствуете, когда начнете читать «Заметки на черепках», здесь каждое слово на своем месте. В разделе «Простор» – детям» дошкольникам и ребятам младшего школьного возраста будут интересны похождения Гильки и его друзей из повести Каната Букежанова «Гильгамеш из Кукурузного переулка».

15 декабря 2023 года исполнилось 110 лет со дня рождения классика казахской литературы Халижана Бекхожина – поэта, жившего со своим народом неразрывной жизнью, посвящавшего ему свои эпические и лирические произведения. Об этом под рубрикой «Писатель и время» статья Руслана Семяшкина «Халижан Бекхожин: «На перекрестьях века», в которой автор не только обращается к истокам творчества литератора, но и ведет обстоятельный разговор о проблемах поэтического перевода с казахского на русский язык.

В разделе «Поэзия» журнал знакомит с переводом на русский язык стихов индийского поэта Соннета Мондала «Деревню убаюкивают джунгли». Перевод сделан Мержаном Курмановым в Лаборатории литературного перевода во время работы Алматинской писательской резиденции осенью прошлого года. Здесь же представлено творчество Любови Усовой, Раушан Буркитбае­вой, Алмаши Ареновой, Павла Банникова. «На мой взгляд, поэзия Павла Банникова – это не зарождающаяся отдельная литература, а важная составляющая современной казахстанской литературы в целом», – делится Ирина Гумыркина с читателями отзывом на его поэтический сборник «На языке шавермы».

Союз писателей Казахстана совместно с Международным центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО провел в Национальной библиотеке РК международный форум, посвященный 50-летию V Конференции писателей стран Азии и Африки, прошедшей в Алматы 4–9 сентября 1973 года. Событие нашло отражение в статьях Игоря Крупко «Уроки V Конференции: обретение исторической субъективности в эпоху осознанной взаимозависимости» и Любови Шашковой «V Конференция писателей стран Азии и Африки и журнал «Простор».

В феврале в Государственном музее искусств им. А. Кастеева открывается международная выставка «Восток – Запад: вечность между ними», представляющая работы яркого представителя современного искусства, талантливого художника, прозаика, драматурга, эссеиста Максима Кантора, живущего во Франции. Заслуженный деятель ­Казахстана, профессор Гульмира Шалабаева пишет: «Работы Максима относятся к той категории произведений, которые учат критическому мышлению. Зачастую такие работы остро социальны, обличительны, порой политичны и неудобны… В них много иронии на грани сатиры, горечи, разочарования в людских неискоренимых пороках». Подтверждение тому – опубликованная в «Просторе» пьеса Кантора «Случай из практики», едкая сатира на современный арт-процесс.