Пространство для диалога и творчества

В этом году фестиваль был разделен на две секции: международный конкурс с 13 фильмами и конкурс стран Центральной Азии и Тюркского мира, где были представлены 9 картин. В фестивале участвовали кинематографисты из 15 стран.

Начиная церемонию закрытия фестиваля, приветственное письмо от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой зачитал председатель Комитета по делам архивов, документации и книжного дела МКИ Рустам Али.

На церемонии награждения первым вручили Специальный приз жюри стран Центральной Азии и Тюркского мира NETPAC. Его получил фильм «В неведомую страну» датско-палестинского режиссера Махди Флейфеля. Картина, где рассказана история двоюродных братьев из лагеря палестинских беженцев, является копродукцией нескольких стран: Греции, Великобритании, Нидерландов, Палестины, Франции, Германии, Саудовской Аравии и Катара. И это наиболее полно отражает концепцию МКФ «Евразия» – единение западной и восточной культур. Приза эта картина удостое­на «за глубоко трогательное и тонкое изображение трагической судьбы мигрантов в Европе, за непоколебимость человеческого духа, а также за выдающуюся глубину и блестящее мастерство актерского ансамбля».

Приз за лучшую женскую роль вручен 18-летней студентке театрального училища Эльзе Каримовой из Казани (фильм The Lovers’ Mountain – «Гора влюбленных» Салавата Юзеева). В картине речь идет о противостоянии героини с представителями большого бизнеса.

Приз за лучшую мужскую роль получил Абылай Марат – фильм «Качкын» («Сделка на границе Кыргызстана») режиссера Дастана Жапара Рыскелди. Картина основана на реальных событиях: брат режиссера в 2000 году попал в рабство. «Подобное продолжается до сих пор. Мы должны говорить об этом – ради тех, кто не может защитить себя», – подчеркнул режиссер в одном из своих интервью.

Специального приза жюри удостоена драма турецкого режиссера Мурата Фиратоглу One of the Days When Hemme Dies («Один из тех дней, когда Хемме умрет») о мужчине, который намеревается убить человека. Член жюри Борис Шульман предварил вручение награды словами в адрес фестиваля: «Это лучший способ использования денег и поддержки культуры». Что касается фильма, удостоенного специального приза жюри, то он сказал следующее:

– One of the Days When Hemme Dies – это классический, реалистический фильм без сложных ассоциаций, созданный лаконичными, ограниченными средствами. Но как это сделано! Слово «специальный», пришедшее к нам из античных времен через английский, означает «особый» и «особенный». И мы решили вручить наш особый приз режиссеру особенного фильма.

Победителем конкурса стран Центральной Азии и Тюркского мира в номинации «Лучший режиссер» стал казахстанский режиссер Аруан Анартай за фильм «Жоктау».

– Сидя много лет назад на ступеньках закрытого уже кинотеатра, я смотрел на фестивале «Евразия» фильм «Студент», – рассказывает режиссер. – Я тогда еще не знал, что буду заниматься кино. Выпускник серьезного технического вуза, я работал инженером в одной солидной компании. Но в тот день я был заворожен картиной, и это окончательно решило мою судьбу. Вскоре я узнал, что режиссер «Студента» Дарежан Омирбаев набирает режиссерский курс в студии «Образ»… И вот спустя 12 лет я стою здесь, на этой сцене.

Кстати, картина «Жоктау», рассказывающая о путешествии в казахстанскую глубинку, наряду с работой якутского режиссера

Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» также претендовала на Гран-при. Председатель жюри конкурса стран Центральной Азии и Тюркского мира Ли Баохуа перед тем, как объявить имя главного победителя в этой секции, говорил:

– Я поздравляю команду казахстанской картины «Жоктау» с престижной наградой. Очень надеюсь, что казахстанский кинематограф благодаря таким фильмам будет известен во всем мире, в том числе и в Китае. И раскрою тайну: во время обсуждения мы не могли выбрать лучшую из двух картин – «Жоктау» и «Там, где танцуют стерхи». Они обе были превосходными.

К слову, фильм Михаила Лукачевского летом этого года получил Гран-при VII Якутского международного кинофестиваля, где Ли Баохуа также был председателем жюри. Теперь кинолента «Там, где танцуют стерхи» стала лучшим фильмом МКФ «Евразия». На официальном сайте кинофестиваля подчеркивается, что работа Михаила Лукачевского, пронизанная глубоким символизмом и впечатляющей визуальной поэзией, «побуждает зрителей задуматься о важности сохранения традиций в современных реалиях». В картине рассказывается о маленьком мальчике, который верит, что счастливые мгновения в жизни приходят к тому, кто увидит в небе танец белых журавлей – стерхов.

В основном конкурсе участвовали 13 фильмов. Награждение началось с фильма «Тул» казахстанского режиссера Шарипы Уразбаевой, удостоенного особого упоминания жюри.

– Десять лет назад я работала волонтером на этом кинофестивале, и сейчас в этом зале я вижу много молодых волонтеров, – отметила режиссер. – Хотела бы сказать им: никогда не унывайте и просто поверьте в себя. Всегда найдутся люди, которые поддержат вас.

Лучшим фильмом международного конкурса XVII МКФ «Евразия» стала польская картина Next to Nothing – «Почти ничего» Гжегожа Дебовского. Перед тем как председатель жюри международного конкурса Нури Бильге Джейлан вышел на сцену, чтобы объявить главного победителя, актер Артур Пачес­ный, сыгравший главную роль в этой картине, был удостоен приза в номинации «Лучшая мужская роль». Вручая его режиссеру картины Гжегожу Дебовскому, член жюри, узбекская актриса Рано Шадиева отметила, что 80% жюри голосовали за этого актера. В картине рассказывается о том, как группа фермеров организует акцию протеста перед домом члена парламента, который, вопреки обещаниям, проголосовал против их интересов. В это же время находят тело одного из местных фермеров. Все подозревают лидера протеста Ярека, хотя погибший был его ближайшим другом...

– Когда мы начали снимать эту картину, мне советовали пригласить известных актеров, но я поступил ровно наоборот: в ней снялся малоизвестный широкому зрителю актер Артур Пачесный, – сказал Гжегож Дебовски.

Когда Нури Бильге Джейлан назвал его работу лучшей картиной МКФ «Евразия», то режиссер, чувствовалось, был потрясен:

– Не знаю, что сказать, чтобы описать свои эмоции. Очень приятно находиться на одной сцене с одним из лучших режиссеров мира. Я очень благодарен за награду актеру, а вторая награда – для всей команды. Кино – это коллективная работа. Мы сняли эту бюджетную картину всего за 17 дней. В ней много документального кино, много настоящих локаций, где живут эти люди – наши герои.

Приз за лучшее исполнение женской роли получила Флорентина Хольциенгер, фильм «Луна» (Австрия).

Специальным призом жюри был отмечен фильм «Нирвана» Асифа Ислама (Бангла­деш). Приз за лучшую режиссерскую работу получил О Чжон Мин («Дом времен года», Южная Корея). Приза жюри NETPAC удостоен фильм «В неведомую страну» датско-палестинского режиссера Махди Флейфеля.

Председатель жюри Международного конкурса Нури Бильге Джейлан был удостоен награды «За выдающийся вклад в мировой кинематограф», а актер Досхан Жолжаксынов отмечен за «Выдающийся вклад в казахстанский кинематограф».