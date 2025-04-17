Пространство дружбы и добрососедства

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Асаджон Ходжаев, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан:

фото Игоря Бургандинова

– Искренне благодарны Минис­терству культуры и информации за великолепную организацию важного мероприятия. Мне доставляет большое удовольствие принять участие в работе столь представительного форума, собравшего на своих полях руководителей сферы информации, профессионалов и экспертов не только из стран Центральной Азии, но и со всего мира.

Отдельно хочу отметить гостеприимство, теплый и радушный прием, оказанный казахской стороной. Очень рад быть в прекрасном городе Астане, который уже второй раз принимает у себя Центрально-Азиатский медиафорум.

Центральная Азия вступила в новый этап регионального сотрудничества. За относительно короткий исторический промежуток времени в регионе решены многие проблемные вопросы, созданы совершенно новые форматы сотрудничества. Не будет преувеличением сказать, что Центральная Азия превратилась в пространство дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

Сегодня государства Центральной Азии наладили и углубляют взаимовыгодное сотрудничество практически по всем нап­равлениям. Безусловно, важной основой укрепления взаимного доверия, дружбы и добрососедства выступает взаимодействие в культурно-гуманитарной и информационной сфере. Это особенно важно на фоне геополитических противоречий в мире, беспрецедентного кризиса доверия, конфликтов, которые возникают в различных частях мира.

Уверен, что нынешний форум поспособствует дальнейшему укреплению межкультурного диалога и лучшему взаи­мопониманию между народами на всем обширном пространстве Центральной Азии и не только.

#СМИ #медиа #медиа-форум

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