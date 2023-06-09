Простые истины

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Михаил Тё, Жамбылская область

Известный сельский художник и скульптор Кали Кораласбаев порадовал ценителей искусства очередной персональной выставкой.

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Отличник культуры РК, автор около 20 персональных, участник международных и рес­публиканских выставок Кали Кораласбаев известен своим трудолюбием и многогранным талантом. Зрители смогли увидеть самые разные работы мас­тера – от черно-белой графики карандашом и тушью, акварели и масляной живописи до скульп­тур, выполненных из дерева и камня. Всего на суд зрителей было предложено около 80 картин и 13 объемных фигур, созданных с 1991 по 2023 год.

Примечательно, что художник посвятил выставку родному селу Толе-би, что в Шуском районе, и дал ей соответствую­щее название – «Ақ мекен» («Светлый край»). Автор выс­тавки считает, что каждый человек должен стремиться к тому, чтобы его заслуги приз­нали в первую очередь там, где он родился. По этой причине он больше творит на малой родине, нежели за рубежом.

– Для меня важнее признание односельчан. Ведь именно родной край воспитал меня, сделал таким, какой я есть, – сказал Кали Кораласбаев. – Он научил меня уважать старших, ценить человеческие отношения, любить Родину... За это и многое другое я благодарен родной земле и людям, окружавшим меня на протяжении жизни. И мое творчество посвящено важным духовным ценностям – дружбе, патриотизму, любви и уважению, семье…

Кстати, последнему художник уделяет особое внимание, придерживаясь казахской пос­ловицы, которая гласит, что Родина начинается с семьи. Среди его работ немало тех, что напрямую отражают это значимое понятие в жизни человека. Взять хотя бы высеченную из камня «Колыбель».

Графическая работа «Наблюдатели» наверняка заставит задуматься каждого, ведь она служит напоминанием о том, что все наши поступки и деяния видны духам предков, которые дают им свою оценку. По замыс­лу автора черные полосы означают допущенные жизненные ошибки и совершенные грехи, а белые линии – действия, получившие одобрение и похвалу.

Еще одна черно-белая картина, выполненная в технике дудлинга, рассказывает о свободе. Она передана через образ коня, скачущего по вольной степи.

– Есть среди моих работ и те, что передают переживания за будущее («Брошенные гнезда»), отражают боль за опустевшее село, покинутое молодежью («Мы тебя ждем»), показывают крепкую дружбу молодых девушек («Подруги»), борьбу добра со злом и безысходность («Борьба»), семейные отношения («Мелодия степи»)... – отметил художник.

Художник обращает свой взор и на историю народа. К примеру, «Скорбь Коркыта» демонстрирует в камне историю великого музыканта, искавшего бессмертие, но умершего от укуса змеи.

– Если мы не будем знать свое прошлое, у нас не будет будущего, – сказал автор выставки. – Важно помнить, как жили наши предки, как развивались, какие существовали обычаи и традиции.

Сегодня Кали Кораласбаев не только занимается творчест­вом, но и работает педагогом дополнительного образования в местном детско-юношеском центре, делясь своим опытом с молодым поколением шусцев. Многие из ребят стали лауреатами международных и респуб­ликанских конкурсов, есть даже те, кто учится в академии художеств и получил премию Президента страны. Каждый раз преподаватель радуется их успехам, потому что это и его достижение как творческого наставника.

#выставка #художник #картины #скульптор #Кали Кораласбаев

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