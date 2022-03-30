Статьи Против хаотичной застройки 30 марта 2022 г. 2:25 Власова Александра корреспондент Союз архитекторов Казахстана представил новые пути решения проблем и задач архитектурного развития страны. Сегодня возникла необходимость возродить Градостроительный совет, где будет рассматриваться любое изменение Генплана, новых и особенно уплотняющих застроек. Об этом заявил президент Союза архитекторов Серик Султангали на съезде Союза архитекторов РК, который прошел в Алматы. Работа Союза архитекторов будет направлена на то, чтобы соблюдались нормы и правила строительства как крупных городов, так и мелких населенных пунктов. Кроме того, возрожденный союз будет работать на законодательном уровне. Как отмечает президент Союза архитекторов, ранее в стране действовал Градостроительный совет. – Строительство любого здания, вне зависимости от размера, всегда рассматривалось архитектурной общественностью при Союзе архитекторов Казахстана. Учитывая, что в союзе много молодых членов, все новые технологии будут под контролем. Нельзя допустить хаотичную и уплотненную застройку, которой недовольны граждане. Мы будем опираться на решения и рекомендации Градостроительного совета, – сказал Серик Султангали. В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы современного этапа и будущего развития архитектуры Казахстана. В частности, предлагается провести работу по защите архитектурного наследия во всем Казахстане, а также инициирование конкурсов для улучшения архитектурного облика городских и сельских местностей. Говоря о необходимости внесения в закон по архитектуре норм по недопущению отклонений от соблюдения Генерального плана, принципов застройки и норм строительства, в качестве примера приводится Алматы. Так, Алматы – сейсмоопасный город. В карте микросейсмирования указано, что Алматы изначально рассчитан на 500 тыс. человек, соответственно, инфраструктура и дороги были спроектированы под это количество людей. Сегодня наблюдается хаотичная застройка, появилось множество высотных зданий, что не соответствует стандартам безопасности. Между тем сегодня в Алматы проживают около 2 млн человек. Но инфраструктура так и осталась рассчитанной на 500 тыс. человек. Поэтому возникают проблемы с экологией, транспортом. Точечные застройки, нарушение этажности, сейсмики, уплотняющие застройки. Этого, по мнению архитекторов, не должно быть. Резюмирующим документом, озвученным на съезде, стала резолюция, которая будет направлена во все уполномоченные органы и ведомственные организации Казахстана. Но в первую очередь Союз архитекторов будет работать с Парламентом по поднятию роли архитектурной общественности в формировании обликов городов и населенных пунктов.