Статьи
Против хаотичной застройки
Власова Александра
корреспондент

Союз архитекторов Казахстана представил новые пути решения проблем и задач архитектурного развития страны.

Сегодня возникла необходимость возродить Градостроительный совет, где будет рассматриваться любое изменение Генплана, новых и особенно уплотняющих застроек. Об этом заявил президент Союза архитекторов Серик Султангали на съезде Союза архитекторов РК, который прошел в Алматы.

Работа Союза архитекторов будет направлена на то, чтобы соблюдались нормы и правила строительства как крупных городов, так и мелких населенных пунктов. Кроме того, возрожденный союз будет работать на законодательном уровне.

Как отмечает президент Союза архитекторов, ранее в стране действовал Градостроительный совет.

– Строительство любого здания, вне зависимости от размера, ­всегда рассматривалось архитектурной общественностью при Союзе архитекторов ­Казахстана. Учитывая, что в союзе много молодых членов, все новые технологии будут под контролем. Нельзя допустить хаотичную и уплотненную застройку, которой недовольны граждане. Мы будем опираться на решения и рекомендации Градостроительного совета, – сказал Серик Султангали.

В ходе мероприятия обсуж­дались актуальные вопросы современного этапа и будущего развития архитектуры Казах­стана. В частности, предлагается провести работу по защите архитектурного наследия во всем ­Казахстане, а также инициирование конкурсов для улучшения архитектурного облика городских и сельских местностей.

Говоря о необходимости вне­сения в закон по архитектуре норм по недопущению откло­нений от соблюдения Генерального плана, принципов застройки и норм строительства, в качестве примера приводится Алматы.

Так, Алматы – сейсмоопасный город. В карте микросейсмирования указано, что Алматы ­изначально рассчитан на 500 тыс. человек, соответственно, инфраструктура и дороги были ­спроектированы под это ко­личество людей. Сегодня наблюдается хаотичная застройка, появилось множество высотных зданий, что не соответствует стандартам безопасности. Между тем сегодня в Алматы проживают около 2 млн человек. Но инфраструктура так и осталась рассчитанной на 500 тыс. человек. Поэтому возникают проблемы с экологией, транс­портом. Точечные застройки, нарушение этажности, сейсмики, уплотняющие застройки. Этого, по мнению архитекторов, не должно быть.

Резюмирующим документом, озвученным на съезде, стала резолюция, которая будет направлена во все уполномоченные органы и ведомственные организации Казахстана. Но в первую очередь Союз архитекторов будет работать с Парламентом по поднятию роли архитектурной общественности в формировании обликов городов и населенных пунктов.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Статьи
Штиль или затишье перед штормом?
Статьи
Модернизация сделает Казахстан сильнее
Статьи
Как приблизить новоселье?
Статьи
Взять кредит – не поле перейти
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021