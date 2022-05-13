Противоположности солнцеликих божеств

Выставка графики, дизайна и живописи Галины и Александра Садвакасовых проходит в Государственном музее искусств им. А. Кастеева.

Плакаты, постеры, логотипы любимых напитков, эмблемы, этикетки, эстампы, обложки школьных и литературных изданий, живопись, наполненная эмоциями и романтизмом, – таков неполный перечень работ творческого семейного дуэта. Выставку «На одном дыхании» можно назвать уникальной, поскольку, как подчеркнула куратор Наталия Баженова, музей впервые организовал подобную экспозицию, посвященную казах­станскому дизайну.

Супруги Садвакасовы – творческие личности. Галина увлечена в основном живописью. Она очень волновалась, готовя свои работы на суд зрителя, так как в Музее искусств у нее состоялся творческий дебют (раньше художница участвовала в коллективных выставках). По словам Галины, она долгое время работала с мужем в сфере дизайна, в жестких рамках заказа, но душа всегда жаждала творчества, свободы мысли и эмоций.

– Творческий диапазон Галины широк, она использует масляные краски, акварель, акрил, гуашь, пастель, уголь, тушь. И ее произведения написаны также в разнообразных техниках, предполагающих импровизацию, – говорит куратор. – В живописи автор нередко использует мастихин, что придает работам интересный рельеф и фактурность. Тематика Галины – это воспевание природы Казахстана и такие вечные темы, как материнство, детство, любовь.

Обращает на себя внимание картина «Мамочка», написанная Галиной после поездки в Монреаль к сыну. «Поездки меня вдохновляют на новые идеи и образы», – говорит она. В этой работе ярко и оптимистично она показала противоположности реалий, когда на фоне размеренного, немного сонного городского пейзажа спешит молодая женщина на велосипеде. Позади нее, крепко держась, сидит ребенок, их волосы развеваются от ветра. Они веселы, полны сил, энергии и устремлены вперед.

Александр Садвакасов в отличие от супруги увлечен книжным дизайном и графическим искусством. Ему нравится соз­давать лаконичные образы, предельно кратко, немногословно выражать свою мысль. День за днем он не устает работать, чтобы найти идею, к которой стремится вместе с заказчиком. Искусствоведы высоко оценивают работы Александра, которые демонстрируют достойную дизайнерскую культуру и профессиональный уровень.

Наталия Баженова напомнила, что художник одним из первых проникся, осмыслил и творчески развил мифопоэтические образы солнцеликих божеств – петроглифов урочища Тамгалы. И создал новый пластический язык в искусстве графики Казахстана, который в свое время ярко и смело украсил печатную продукцию Международного музыкального конкурса «Азия дауысы». Александр разработал, кроме того, систему художественного оформления школьных учебников.

– Творчество Александра интересно его художественно-образными решениями, ясностью многослойного плас­тического языка графики, которые созвучны как исконным традициям казахского народного искусства, так и сакральным особенностям его духа. Особое место в его творчестве занимает казахский орнамент, – добавила куратор.