Проткнул ладонь пикой на воротах ребенок в Кызылорде

Проткнул ладонь пикой для ворот ребенок в городе Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

17 июня в 21:04 часов спасателям поступило сообщение о том, что во дворе частного дома в микрорайоне Шанхай города Кызылорды мальчик не может вытащить ладонь из железной пики на воротах.

На место происшествия выехала группа во главе с руководителем спасательного подразделения Галымжаном Елмуратовым: 4 спасателя и 1 единица техники.

На месте спасатели увидели мальчика 2010 года рождения. Он держался за ворота, ладонь его правой руки была проткнута железной пикой на воротах. Как выяснилось, мальчик играл с мячом, а когда пытался перепрыгнуть через ворота, его рука зацепилась за их деталь.

Спасателям пришлось отрезать часть ворот. Спасательную операцию сняли на видео. В 21:32 вместе с 50-сантиметровым куском угольника ребенка передали скорой помощи. Мальчика госпитализировали в детскую больницу.

На месте происшествия находилась мама ребенка, которая и вызвала помощь.