Проверка на профессионализм

В городе Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область) на базе Антикризисного учебного центра воинской части 3 477 проходил пятидневный сбор по практической подготовке с командирами линейных батальонов. В совершенствовании профессионального уровня принимали участие более пятидесяти офицеров из всех регионов страны.

Как говорят организаторы, мероприятие было нацелено «на повышение уровня профессионально-должностной и методической подготовки офицеров батальонного звена и на достижение единого понимания требований правовых актов Министерства внутренних дел и Национальной гвардии, ­регламентирующих руководство повседневной деятельностью и организации боевой подготовки».

В итоге во время сборов у офицеров батальонного звена принимались зачеты по знанию руководящих документов и директив, определяющих основные прио­ритеты служебно-боевой деятельности войск, функциональных обязанностей, общевоинских уставов, включая практические навыки по огневой, физической, военно-инженерной подготовке, радиационной, химической и био­логической защите, знания тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, специальных средств, связи. Также здесь проводились теоретические и практические занятия по тактике служебно-боевого применения, государственно-правовой, методической подготовке и военной топографии.

Основная часть занятий проходила в Антикризисном учебном центре. Так, в первый день сбора офицеры сдали зачеты по физической, государственно-правовой подготовке, а также по руководящим документам и общевойсковому уставу. Затем с командирами были проведены занятия по вопросам методики подготовки и проведения ротных тактических учений, комплексных занятий с использованием тренажеров и стрелкового тира двухстороннего боя с лазерными имитаторами стрельбы и поражения.

Во второй день на полигоне Антикризисного учебного центра комбаты показали свое мастерство по стрельбе из различных положений и видов оружия, состоящих на вооружении Национальной гвардии: пистолетов, автоматов, снайперских винтовок, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по неподвижным, появляющимся и движущимся мишеням, а также в метании боевых гранат. Кроме того, офицеры соревновались в спортивной стрельбе из АК и ПМ. Предполагается, что закрепленные на сборах знания и навыки командиры в дальнейшем применят при проведении подобных занятий уже с подчиненным личным составом.

Далее для командиров батальонного звена были организованы занятия по методике организации и проведения полевого выхода батальона, устройству, оборудованию и маскировке окопов, сооружений для ведения огня и укрытий для личного состава и техники. Офицеры поближе познакомились с правилами разбивки полевого лагеря и увидели современные модели укрепления. Было наглядно продемонстрировано служебное применение войсковых нарядов и подразделений Национальной гвардии в условиях введения чрезвычайного положения.

По словам руководителя сбора, заместителя главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Бауржана Абжанова, задачами сборов были выработка единого подхода по повышению профессионального уровня долж­ностных лиц, обмен передовым опытом, проверка огневой, физической и методической подготовленности командиров.

– Данные практические занятия – важный этап в плане подготовки батальонного звена, – сказал он. – Благодаря таким занятиям офицеры совершенствуют профессиональную подготовку для умелого и уверенного выполнения своих функциональных обязанностей. Как сказал наш Верховный Главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев на учениях «Батыл Тойтарыс-2023», наша армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой к выполнению самых сложных боевых задач. Поэтому, чтобы выполнить возложенные на нас задачи, каждому нашему офицеру необходимо освоить свою работу на профессиональном уровне. По поручению Верховного Главнокомандующего, министра внутренних дел и главнокомандующего Национальной гвардией в новом формате мы усиливаем боевую подготовку личного состава и командиров батальонов НГ РК.

– Сегодня мы производили стрельбу из различных видов оружия, состоящих на вооружении Национальной гвардии. Отрадно сказать, что в этом году сборы проходят в новом, очень насыщенном формате, теоретические и практические занятия сопровождаются контрольными, показными и инструкторскими занятиями. В ходе сборов мы приобрели новые знания, закрепили практические навыки и получили возможность обменяться опытом с другими командирами батальонов по вопросам управления личным составом. Все это поможет нам в дальнейшей службе, – отметил командир первого батальона оперативного назначения воинской части 6655 капитан Сейитжан Калбай.

А командир четвертого оперативного батальона воинской части 5571 майор Толеби Берикбаев подчеркнул, что командиры батальонов владеют всеми видами оружия и вооружения, но здесь они имели возможность усовершенствовать свои навыки на практических занятиях.

Завершатся сборы подведением итогов и награждением лучших офицеров грамотами и ценными подарками от имени заместителя министра внутренних дел РК – главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова.