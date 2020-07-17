Photo: ult.kz
Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева раскритиковала уровень информированности населения о деятельности портала "Открытый бюджет". Свое мнение она высказала на заседании Комиссии по вопросам доступа к информации, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Проводится большая работа. Однако, к сожалению, население о проводимой работе не в курсе. Надо активизировать эту работу. Сейчас граждан беспокоят вопросы расходования бюджетных средств, эффективности их использования. В этой связи необходимо информировать население о том, что есть такой портал "Открытый бюджет". Там доступна вся информация по использованию бюджетных средств каждым государственным органом", – сказала Аида Балаева.
Она подчеркнула, что сегодня такая информационная работа не проводится.
"Многие не знают о существовании такого большого портала, который интегрировал в себя информацию всех госорганов. Это один из актуальнейших вопросов, потому что многие проблемы возникают из-за недопонимания среди населения", – добавила Балаева.