Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?

87
Айгуль Забирова, главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК

В проекте новой Конституции защита прав граждан связывается не с декларациями, а с работающими процедурами

фото из архива «КП»

Появление проекта новой Конституции почти всегда вызывает эмоции. Ведь в общественном сознании Основной закон редко воспринимается как сугубо юридический документ, а выступает прежде всего символом справедливости, границ власти и личной безопасности. В целом проект предлагает обновленную архитектуру конституционного устройства, в центре которой находятся процедуры, конституционный контроль и защита человека в условиях новой цифровой реальности.

Проект Конституции открывается четкой формулой: Казахстан – демократическое, светское, правовое и социальное государство, а высшими ценностями провозглашаются человек, его жизнь, права и свободы. Эта норма задает общий вектор текста и служит основанием для последующих положений: от гарантий личной неприкосновенности до доступа к информации и защиты частной жизни.

Один из показательных сдвигов проекта Конституции состоит в преобладании процедур над декларативными целями. Уже в статьях 3 и 4 государство не описывается через миссию, идеал или образ будущего, оно позиционируется через принципы деятельности, источники власти и механизмы делегирования полномочий. Такой язык характерен для процедурного государства, в котором устойчивость обеспечивается не харизматическими решениями или ситуативными интерпретациями, а заранее заданными правилами функцио­нирования институтов.

Отдельное внимание в проекте Конституции уделяется тем ситуациям, где человек особенно уязвим перед сис­темой. Закрепляется, что задержание и содержание под стражей возможны только на основаниях и в порядке, установленном законом, с обязательным судебным контролем и правом обжалования. Человеку должны быть разъяс­нены причины ограничения свободы и его права, а доступ к защитнику обеспечивается с самых ранних стадий. Эти положения важны не как политические декларации, а как конкретные правила, призванные снизить риск произвольных решений и повысить предсказуемость правоприменения.

Прямое упоминание защиты частной жизни с учетом цифровых технологий составляет принципиально новый элемент.

Проект новой Конституции закреп­ляет неприкосновенность переписки, переговоров, сообщений, персональных данных и банковской тайны. В документе признается, что частная жизнь сегодня имеет место не только в физическом, но и в цифровом пространстве. Впервые на уровне Основного закона защита частной жизни и персональных данных прямо увязана с применением цифровых технологий (статья 21), и это очень важный шаг к приведению конституционных норм в соответствие с новой реальностью повседневной жизни казахстанцев.

Одна из наиболее практичных норм проекта в обязательствах государственных органов и должностных лиц состоит в обеспечении доступа к документам, решениям и источникам информации, затрагивающим права и интересы граж­дан. По сути, закрепляется простой принцип: если решение касается тебя, то ты имеешь право знать, на чем оно основано. Это повышает прозрачность и формирует более доверительные отношения между гражданином и государством.

Проект подтверждает свободу слова и запрет цензуры, одновременно фиксируя ограничения, направленные на защиту чести и достоинства, здоровья, нравственности и общественного порядка. Речь идет о широко применяемом в правовых системах подходе, при котором свобода слова может ограничиваться лишь на основании закона, в легитимных целях и при соблюдении принципов необходимости и соразмерности. Такой баланс предполагает ключевую роль судебной оценки и правоприменительной практики.

При этом важно понимать, что проект Конституции не снимает всех общественных тревог. И это естественно для документа такого масштаба. Конституция не призвана подменять собой политическую дискуссию или общест­венные дебаты.

Говоря о правилах игры, важно уточнить, что Основной закон по природе своей не исчерпывает регулирование всех общественных отношений и не подменяет собой текущее правотворчество. Конституция призвана задать базовые принципы и архитектуру власти, закрепить процедуры принятия решений и установить пределы допус­тимого вмешательства государства, а также базовые гарантии прав и свобод человека. Важно помнить, что конкретные решения всегда формируются на уровне законов, подзаконных актов и судебной практики.

Проект новой Конституции прямо закрепляет такие базовые параметры государственности, как суверенитет, независимость, территориальная целостность и форма правления. Это означает, что есть вещи, которые не пересматриваются всякий раз, когда меняется политическая ситуация. Отдельно подчеркивается предсказуемость президентского мандата: один человек может быть избран на пост Главы государства один раз со сроком полномочий в семь лет. И данное положение прямо названо неизменным.

Значимым элементом становится и усиление роли Конституционного суда. У казахстанцев появляется прямой конституционный инструмент защиты. Речь идет о возможности оспаривать нормативные решения, если они напрямую затрагивают их права и свободы. Это важный сдвиг. Теперь конфликт с государством предлагается решать внутри правовой системы.

В целом проект новой Конституции читается как попытка перехода к государству правил, а не импровизаций, с более четкими процедурами, усиленными конституционным контролем, учетом цифровых реалий и акцентом на предсказуемости институтов.

Именно поэтому столь важно общественное обсуждение проекта. Конституционный текст задает формат, а его наполнение будет зависеть от качества законов и практики их применения.

