Провоз коллекционных монет пресекли в Казахстане

Сегодня в аэропорту Астаны погранслужбой КНБ совместно с прокуратурой и службой досмотра аэропорта задержаны двое граждан Казахстана, подозреваемых в провозе незадекларированных коллекционных монет, передает Kazpravda.kz .

Фото: КНБ РК

По предварительным данным, монеты номиналом 100 и 50 тыс. тенге, а также весом 2 и 1 кг, соответственно, изготовлены из золота 999 пробы.

Предполагаемая таможенная стоимость изъятого составляет порядка 85 млн тенге.

Нарушители переданы компетентным органам для принятия процессуального решения.