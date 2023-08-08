Прозрачность и учет

Сегодня в Казахстане реализуется комплекс мер по развитию дошкольного воспитания и обучения. В стране функцио­нируют 11 320 детсадов, в которых воспитываются более 948 тыс. детей, а это 89,1% от стоящих в очереди. За последние пять лет очередь на получение направления в детский сад уменьшилась в 2,5 раза, и в большей степени благодаря открытию частных дошкольных организаций.

– В соответствии с планом реализации нацпроекта до 2025 года планируется открытие 223 тысяч новых мест для детей двух-трех лет. Если учитывать, что сегодня около 300 тысяч детей стоят в очереди, то плановые показатели покрывают свыше 70% потребности населения в дошкольном образовании, – сообщила на брифинге в СЦК директор депар­тамента дошкольного образования Министерства просвещения Наталья Жумадильдаева.

Она также отметила, что сейчас в большей степени стоит задача не количественных показателей, а качественных. При этом качество образования напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов.

В дошкольных организациях республики работают 98 тыс. педагогов преимущественно с высшим образованием.

– В этом году запланировано повышение квалификации 20 390 педагогов дошкольного образования. Для распространения лучших практик дошкольного воспитания и обучения на базе 79 дошкольных организации на постоянной основе созданы центры компетенции, – сообщила Наталья Жумадильдаева.

За последние четыре года поэтапно повышалась на 25% заработная плата воспитателей. С сентября текущего года планируется увеличение зарплаты еще на 30%.

Еще один важный вопрос – предоставление бесплатного питания детям из социально уязвимых слоев населения. Сейчас проводится работа по выявлению детей в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также прорабатываются механизмы финансирования бесплатного питания, что позволит 97 тыс. детей посещать дошкольные организации.