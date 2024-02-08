Прямой рейс из Астаны в Батуми запустят в июне

Запуск регулярных рейсов будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного и делового сотрудничества между Казахстаном и Грузией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Комитетом гражданской авиации министерства транспорта РК совместно с казахстанскими и иностранными авиакомпаниями на постоянной основе ведется работа по увеличению количества международных рейсов.

Так, авиакомпания SCAT с 8 июня текущего года планирует возобновить авиасообщение по маршруту Астана – Батуми с частотой 2 рейса в неделю. Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам на воздушных судах типа «Боинг-737».

Также ожидается, что с июля текущего года частота рейсов будет увеличена до трех раз в неделю.

Запуск регулярных рейсов будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного и делового сотрудничества между Казахстаном и Грузией, отмечают в КГА.