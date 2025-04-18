Сегодня полицейские спасли мужчину, прыгнувшего с моста «Аркар» в Астане, предположительно с целью совершения суицида, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Около 6:35 утра в Астане сотрудники полиции заметили мужчину, стоящего за ограждением моста и, предположительно, намеревавшегося совершить суицид. Полицейские незамедлительно направились к месту происшествия, однако к их прибытию гражданин уже оказался в воде.

На место прибыли сотрудники полка патрульной полиции Нурсултан Динабеков и Думан Тойгулунов. Оценив ситуацию, Нурсултан Динабеков зашел в реку, подплыл к мужчине, надел на него спасательный круг и вытащил его на берег, где пострадавшего уже ожидала бригада скорой помощи.

«Я хорошо плаваю, нужно было действовать быстро. Это мой долг — как полицейского и как человека. В такой момент есть только одна цель — спасти жизнь», — рассказал страж порядка.

Мужчине оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Нурсултан Динабеков служит в органах внутренних дел с 2020 года. Это уже второй случай за время его службы, когда он спасает людей.