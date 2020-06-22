Психологи работают с детьми, которых не допустили к ЕНТ

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В Казахстане с детьми, которые были отстранены от прохождения Единого национального тестирования, работают психологи. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила заместитель директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Школьные психологи, родители, учителя ведут соответствующую работу с детьми, отстраненными от тестирования. Мы тоже не остались в стороне от этих мероприятий. Мы также будем проводить соответствующую работу с детьми, которые не набрали пороговых баллов по тесту. А детям с температурой тела потребуется медицинская помощь", - сказала Дидарбекова.
По ее словам, первый день ЕНТ планировали сдать 6512 человек. Но на тестирование пришли 6186 выпускников.
Напомним, Единое национальное тестирование началось
в Казахстане 21 июня. Оно продлится до 5 июля 2020 года. Из 161 пункта проведения ЕНТ в первый день был задействован только 51 пункт, 44 из них расположены в сельской местности. 22 июня тестирование будут проходить только 6 512 абитуриентов.
В этом году по всей стране 131 755 человек изъявили желание сдать ЕНТ, из них 111 109 (82%) – выпускники школ текущего года. Несмотря на карантин, по сравнению с прошлым годом количество выпускников, желающих сдать ЕНТ, увеличилось на 12%.