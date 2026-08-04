В Европе начали искать замену Инфантино на посту президента FIFA

Руководители европейских футбольных федераций начали поиск кандидата, который сможет побороться за пост президента ФИФА на выборах следующего года, сообщает Kazpravda.kz

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По данным британских СМИ, инициативу поддерживает руководство UEFA, где считают, что нынешний кризис вокруг Джанни Инфантино требует смены руководства организации.

Против Инфантино уже выступили представители футбольных структур Испании, Англии, Нидерландов и Норвегии. Критика также звучит со стороны КОНКАКАФ.

Скандал разгорелся после предложения открыть коммерческую деятельность чемпионатов мира для частных инвесторов. Несмотря на то что FIFA впоследствии отказалась от этой инициативы, недовольство среди национальных федераций не утихло.

Как сообщают СМИ, вопрос теперь заключается уже не в том, покинет ли Инфантино свой пост, а в том, когда это может произойти.