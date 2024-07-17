Птица на сельском подворье – к достатку!

Аграрии убеждены, что птицеводство на частных подворьях и маленьких фермах имеет хороший потенциал развития и содействует осуществлению проекта по обеспечению жителей сел птичьим молодняком – цыплятами и гусятами. Не так давно такая акция прошла в Аккольском районе Акмолинской области.

Здесь журналисты смогли познакомиться с домашним хозяйством местной жительницы Ляззат Абдыкалыковой, которая прежде трудилась архивариусом в бюджетной организации. Однако зарабатываемых женщиной и ее мужем средств постоянно не хватало на нужды семьи. Поэтому восемь лет назад Ляззат приняла решение сменить профессию и стать птицеводом.

Супруги закупили цыплят-бройлеров и стали их откармливать. Результат весьма порадовал – семья сравнительно быстро получила ощутимый доход от продажи выращенной птицы.

Поэтому женщина решила продолжать новое для себя дело. По ее словам, партия «Ауыл» предоставила ей в качестве товарного кредита 160 гусят. Вдобавок партийцы-аграрии привезли на подворье в виде дополнительной помощи птичий комбинированный корм.

Через пять месяцев откорма пернатого поголовья семья получила доход в миллион тенге. Товарный кредит, а он, по информации активистов «Ауыла», составляет 60% в ценовом эквиваленте от выданного сельчанам молодняка и корма, был без проволочек возвращен.

«Кругооборот» птицы и средств необходим, прежде всего чтобы не прервать запущенной схемы кредитования, как и реализацию проекта в целом. По словам заместителя председателя партии «Ауыл» Кайрата Айтуганова, данный проект осуществляется в селах республики уже не первый год и имеет хорошие перспективы.

К примеру, занимаясь выращиванием гусей, можно наладить их продажу в соседней России. В пору Рождества там наблюдается хороший спрос на гусиные тушки, ведь запеченный гусь с яблоками – неизменная рождест­венская традиция.

Конечно, рынок есть рынок, на нем есть конкуренция за покупателя, но все же шансы у гусеводов из нашей страны имеются.

Как убежден Кайрат Айтуганов, гусеводство в республике необходимо развивать более активно, решать имеющиеся в этой сфере задачи и проблемы. К примеру, одна из них – отсутствие маточного гусиного поголовья. Его предстоит формировать, как и всячески поддерживать выращивание гусей и другой птицы на подворьях.

Поэтому партийцы раздали жителям сел, которые не имеют постоянной работы, тысячи голов птичьего молодняка.

В пострадавших от паводков районах каждой семье были переданы по 20 голов птицы бесплатно в виде благотворительной помощи.

Кроме уже названных плюсов, разведение птицы является очень «скоростным» бизнесом. Цыплята-бройлеры уже за 40 дней набирают по три и более кило­грамма веса. Немного дольше срок выращивания гусей, но и они за четыре месяца нагуливают по 4,5 кило, поэтому откорм домашней птицы выгоден и хорошо окупается. По словам партийцев, гусят они будут раздавать в Северо-Казахстанской, Костанайской и других областях.

В небольшом селе Амангельды Урюпинского сельского округа Аккольского района в торжественной обстановке состоялась передача четверым местным предпринимателям пятнадцатидневных гусят. По словам выступившего перед населением заместителя акима Аккольского района Саята Кенжетая, эта практика будет продолжена. Сельчане не должны жить бедно, у них есть все для получения хороших доходов от своего труда – выращивания домашней птицы.