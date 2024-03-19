Пусть всех ждет ақ жол!

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Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске школьников познакомили с замечательными казахскими семейными традициями.

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В Областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике в рамках празднования Шаңырақ күні школьникам рассказали о сакральном значении свадебного саукеле и милом обряде тұсау кесу.

Так, подростки узнали, что у казахов невеста перед свадьбой пела песню-сыңсу – прощание с домом. Девушки, которых увозили в чужой аул, часто сравнивали себя с лебедем, сорванным цветком, белым облаком. Когда девушка подъезжала к дому жениха, ее лицо было закрыто вуалью. Перед ней разбрасывали сладости, баурсаки. При входе в юрту молодые приветствовали огонь очага, кланялись старшим и гостям. Певец с камчой в руках прославлял невесту, описывал принесенные дары и приподнимал вуаль. Этот обряд называется беташар.

– Сокровище среди приданого невес­ты – сау­келе, – рассказывает сотрудник музея Гульнар Бекбердинова.  – Родители старались как можно богаче украсить головной убор драгоценными камнями, золотом, серебром. Что бы ни произошло потом в новой семье девушки, саукеле по обычаю всегда оставался с ней.

На свадьбе акыны воспевали достоинства, которые ожидали от молодой невестки: почтение к старшим, уважение к мужу, гостеприимство, доброжелательность, улыбчивость.

Изюминкой мероприятия стало знакомство с древним обрядом тұсау кесу. Его проводят, когда малыш начинает делать первые шаги. Собирается круг родных, расстилают белую дорожку – ақ жол – как знак чистого, светлого жизненного пути. Ножки малыша связывают трехцветным жгутом ала жiп, где у каждой нити свое значение. Белая – символ чистоты, зеленая – здоровья, красная – достатка. Ребенка поддерживают самые уважаемые старейшие представители рода. Перед тем как малыш сделает шаг, «путы» разрезают.

– Тұсау кесу – очень добрый, душевный обряд, – отметила сотрудник музея. – В семье таким образом выражали надежду, что ребенок уверенно пойдет по жизни, что у него все сложится хорошо. Во время этого праздника родные всегда собираются за богатым дастарханом.

#Наурыз #Усть-Каменогорск #школьники #традиции #празднование

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