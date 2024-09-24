Путь к энергетической независимости

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Роза Рахметуллина

О важности участия каждого гражданина в референдуме по строительству АЭС шла речь на встречах сенаторов в регионах страны

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Так, депутаты Сената Алибек Наутиев и Сагындык Лукпанов, входящие в сос­тав Народного штаба за строи­тельство АЭС, посетили Махамбетский район Атырауской области. В рамках своего визита они провели встречу с работниками сферы образования в селе Бейбарыс. Основной темой встречи стала разъяснительная работа по вопросам строительства атомной электростанции, ее значимости для региона и страны в целом.

В ходе встречи депутаты отметили, что строительство атомной электростанции – это важный шаг для будущего Казахстана, направленный на обеспечение экологически чистой и стабильной энергии. Они подчеркнули, что в современных условиях мир все больше переходит на возоб­новляемые и экологически безо­пасные источники энергии, и атомная энергетика является одной из ключевых составляющих этого перехода.

С жителями Енбекшиказахского района Алматинской области встретился сенатор Жанболат Жоргенбаев. Сенатор отметил, что приближается важное и историческое событие для страны – общенациональный референдум, и призвал граждан активно участвовать в нем. Парламентарий подчеркнул, что реформы, обозначенные Главой государства, последовательно реализуются в стране, и их результаты должен почувствовать каждый гражданин. Также сенатор обратил внимание на то, что в настоящее время страна зависит от электроэнергии, производимой угольными станциями, которые также представляют большую опасность.

О том, что выбор каждого будет решающим для будущих поколений казахстанцев, шел разговор на встрече депутатов Нурторе Жусип, Нурлана Бекназарова и Айгуль Капбаровой с молодыми учеными и профессорско-преподавательским составом Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова и Tashenev University. Участники встречи обсудили перспективы развития атомной энергетики и ее значение для обеспечения энергетической безопасности страны. Парламентарии подчеркнули, что строительство АЭС в Казахстане открывает новые возможности для развития атомной индустрии и экономики в целом. Станция мощностью 1000 МВт позволит сократить выбросы на 4 млн тонн, что имеет важное значение для экологии, а также создаст новые рабочие места и обеспечит стабильное энергоснабжение на более чем 60 лет.

В своем выступлении Нурторе Жусип подчеркнул важность проведения общенационального референдума, который играет ключевую роль в развитии страны.

– Послание Главы государства включило около ста инициатив, предложений и поручений. Однако ключевым стало объяв­ление даты референдума по строительству АЭС, который долго обсуждался в обществе. Референдум станет важным шагом в реализации концепции «Слышащее государство» и идеи Справедливого Казахстана, позволяя окончательно решить этот вопрос. Кроме того, это реальная возможность определить будущее нашей страны на десятилетия вперед, – сказал Нурторе Жусип.

В свою очередь Нурлан Бекназаров подчеркнул важность энергетической независимости и безопасности страны. Дефицит электроэнергии, покрываемый за счет импорта, ставит перед Казахстаном задачу укрепления собственной энергетической базы. Айгуль Капбарова уделила особое внимание вопросам безо­пасности атомных станций и распространенной радиофобии среди граждан. Она отметила, что в Казахстане рассматривается строительство АЭС нового поколения, использующих передовые технологии, которые соответствуют всем требованиям безопасности и минимизируют риск аварий.

Также участники встречи обсудили подготовку и повышение квалификации специалистов в атомной энергетике, меры по предотвращению экологических рисков, а также развитие науки в области атомной и молекулярной физики.

Депутаты Сената Суиндик Алдашев и Бекбол Орынбасаров провели встречу с работниками нефтегазовой отрасли и нефтяниками в Мангистауской области. В ходе мероприятия сенаторы отметили, что спрос на электроэнергию в Казахстане растет с каждым годом, и сущест­вующие источники энергии пока не в состоянии полностью удовлетворить потребности населения и промышленности.

Особое внимание было уделено вопросам экологической безопасности. Сенаторы также подчеркнули важность энергетической независимости Казах­стана и поддержали инициативу Президента по проведению рес­публиканского референдума.

#казахстан #АЭС #атомная энергетика #атом #референдум

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