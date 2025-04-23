Мастер-классы, лекции, творческие лаборатории, выставки дизайнеров, художников, иллюстраторов, ярмарки ремесленников, публичные выступления артистов, перформансы, презентации проектов образовательных учреждений, бизнеса и общественных организаций – всего более ста мероприятий запланировано в шести городах Казахстана: Астане, Алматы, Павлодаре, Атырау, Усть-Каменогорске и Шымкенте.

Все эти события и встречи приурочены к Всемирному дню креативности, который ежегодно отмечается 21 апреля. Нацио­нальный фестиваль в нашей стране будет проходить до 26 апреля и станет уникальной площадкой для отечественных деятелей культуры, искусства и образования. Организатором выступил Альянс креативных индустрий Казахстана при содействии Министерства культуры и информации.

По информации пресс-службы МКИ, цель фестиваля – поддержать развитие креативной индустрии в стране. Это направление сегодня признается одним из ключевых драйверов для создания инноваций, новых рабочих мест, предпринимательства и культурной самореализации.

В оргкомитете фестиваля отметили, что участие Казахстана во Всемирном дне креативности – это признание вклада страны в развитие креативной экономики и важный шаг на пути к международной интеграции в области культуры, образования и инноваций. В планах организаторов в 2026 году – расширить рамки фестиваля и привлечь к участию все регионы Казахстана.

Согласно данным аналитиков, к 2029 году вклад креативных индустрий в ВВП республики увеличится до 2%.