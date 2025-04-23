Путь к творчеству и инновациям

Креативная индустрия
4
Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Первый Национальный фестиваль креативности проходит в крупных городах страны.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мастер-классы, лекции, творческие лаборатории, выставки дизайнеров, художников, иллюстраторов, ярмарки ремесленников, публичные выступления артистов, перформансы, презентации проектов образовательных учреждений, бизнеса и общественных организаций – всего более ста мероприятий запланировано в шести городах Казахстана: Астане, Алматы, Павлодаре, Атырау, Усть-Каменогорске и Шымкенте.

Все эти события и встречи приурочены к Всемирному дню креативности, который ежегодно отмечается 21 апреля. Нацио­нальный фестиваль в нашей стране будет проходить до 26 апреля и станет уникальной площадкой для отечественных деятелей культуры, искусства и образования. Организатором выступил Альянс креативных индустрий Казахстана при содействии Министерства культуры и информации.

По информации пресс-службы МКИ, цель фестиваля – поддержать развитие креативной индустрии в стране. Это направление сегодня признается одним из ключевых драйверов для создания инноваций, новых рабочих мест, предпринимательства и культурной самореализации.

В оргкомитете фестиваля отметили, что участие Казахстана во Всемирном дне креативности – это признание вклада страны в развитие креативной экономики и важный шаг на пути к международной интеграции в области культуры, образования и инноваций. В планах организаторов в 2026 году – расширить рамки фестиваля и привлечь к участию все регионы Казахстана.

Согласно данным аналитиков, к 2029 году вклад креативных индустрий в ВВП республики увеличится до 2%.

#фестиваль #креатив

Популярное

Все
С портретов смотрят ветераны
Танец в небе: журавли вернулись
Вечная весна Алпысбая Казгулова
Выставка, посвященная 35-летию института президентства, открылась в Астане
Трижды обманувший смерть
Этих лет не смолкнет слава...
Он вернулся к звездам
Гастротуризм: маршруты стали «вкуснее»
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Как убивали Шерзата Болата
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
По-прежнему бодр духом ветеран
Крупный металлургический завод начали строить в Жамбылской области
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
Наукограды способны повысить конкурентоспособность страны
В Италии выпустили коллекцию одежды с элементами казахской символики
Шанс для технологического прорыва
Казахстанская разработка представлена на EXPO 2025 в Японии
Химпром Мангистау: курс на модернизацию и устойчивое развитие
Повысить безопасность и минимизировать ущерб
Вековому юбилею посвящается
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

Стражи Туркестана
В Уральске открылся OzgeEpic Oral
200 креативщиков подготовят в новом креативном хабе фонда «…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]