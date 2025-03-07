Путь к успеху в мужских профессиях

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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

На пресс-конференции в региональной службе коммуникаций известные алматинки рассказали о своем пути, достижениях и роли женщин в обществе.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым», директор Almaty Marathon и марафонец Салтанат Казыбаева поделилась своей историей успеха, отметив важность развития женского спорта.

– Я родилась в Алматы и с детства была окружена спортом. Отец привил мне и брату любовь к физичес­кой активности. Уже будучи взрослой, я увлеклась бегом и триатлоном. Участвовала в соревнованиях Ironman пять раз, – рассказала она.

Салтанат отметила, что женский спорт в Алматы набирает популярность, но еще предстоит проделать большую работу.

– В 2012 году, когда мы начали проводить марафоны, женщин было очень мало. За 14 лет в наших мероприятиях приняли участие 39 тысяч человек, из которых только 14 тысяч – женщины. Мы хотим, чтобы как можно больше девушек находили время для спорта, ведь это не только про физическую активность, но и про уверенность в себе, – уточнила Салтанат Казыбаева.

Общественный деятель, обладатель орденов Трудового Красного Знамени и «Құрмет» Клара Летникова рассказала о своей роли в благо­устройстве Алматы. В южном мегаполисе она живет с 1958 года. Работала мастером, начальником строительного управления. Ведь в 60–70-е годы прошлого столетия Алматы активно развивался: строились дороги, микрорайоны, проспекты, новые объекты.

– Особенно горжусь участием в создании монумен­та Славы, возведенного в Парке имени 28 панфиловцев к 30-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – поделилась она.

Еще один гость – председатель организации «Женщины в логистике и транспорте» в Центральной Азии Марина Кузнечевская. Она отметила роль женщин в традиционно мужских профессиях.

– Я алматинка в пятом поколении, начала работать в логистике 20 лет назад. Раньше это считалось чисто мужской сферой, но сегодня женщины доказывают, что могут быть отличными аналитиками, менеджерами и даже пилотами. Сейчас в авиации и логистике работают тысячи женщин, и это вдохновляет, – отметила она.

Своей историей успеха также поделилась начальник кафедры управления правоохранительной деятельности Алматинской академии МВД РК полковник полиции Майя Токсанова. Она говорила о роли женщин в правоохранительных органах.

– Я прошла путь от участкового до преподавателя в академии. Дамы в полиции играют важную роль, особенно в подразделениях по делам несовершеннолетних и защите прав женщин. Население доверяет нам, и это большая ответственность, – подчеркнула полковник.

Сегодня Алматы остается городом больших возможностей для женщин. Независимо от сферы дея­тельности они продолжают добиваться успехов, вдохновлять и менять общество к лучшему. Их истории доказывают, что сила, упорство и стремление к развитию могут преодолеть любые преграды.

#женщины #профессия #пресс-конференция

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