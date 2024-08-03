На хорошем счету

Генерал-майор в отставке Калиакпар Токушев с гордостью отмечает, что из его родного аула Есперлы в Северо-Казах­станской области служат в Нацгвардии три десятка офицеров. А если считать и выходцев из соседних сел, эта цифра достигает пятидесяти.

А ведь именно на примере генерала Токушева многие из них приняли решение служить Отечеству. Он одним из первых среди земляков в далекие 1960-е годы выбрал путь офицера.

– В 1968 году я был призван в армию из родного аула, служил в Туркестанском военном округе в Ашхабаде. По окончании службы по совету командира роты решил сдать документы в Ленинградское высшее военное политическое училище, – вспоминает ветеран начало своего пути.

После окончания военного училища молодого лейтенанта направляют в Мос­ковский военный округ внутренних войск МВД СССР, где и проходит его дальнейшая служба. Начинал замес­тителем командира роты в знаменитой Софринской оперативной бригаде. Потом был назначен замкомандира батальо­на, и его одного из 10 замов в бригаде представляют на досрочное присвоение воинского звания капитана.

фото предоставлено пресс-службой Национальной гвардии

В 1980 году Калиакпар Жубанышевич поступает в Военно-политическую академию имени В. Ленина в Москве, по окончании которой служит в Воронеже заместителем командира моторизованной части. Оттуда был направлен в город Орел начальником политотдела. А в 1987-м на партийной конференции в Москве подполковника Токушева избирают секретарем партийной комиссии округа.

– Это была ответственная должность и приравнивалась к посту первого сек­ретаря райкома партии. До сих пор удивляюсь, как из более чем пяти тысяч армейских коммунистов округа секретарем партийной комиссии избрали меня, подполковника, казаха по нацио­нальности, – вспоминает ветеран.

В общей сложности в Московском военном округе внутренних войск Калиакпар Жубанышевич прослужил 24 года, не считая четырех лет учебы в Ленинграде.

Но наступили 1990-е, развалился Советский Союз, началось переселение граждан на историческую родину. Время перемен застает Калиакпара Жубанышевича в Москве. В этот период по инициативе руководства Казахстана начинают собирать нацио­нальные кадры, проходящие службу в других республиках.

В 1992-м упраздняется Московский военный округ внутренних войск МВД СССР и одновременно приходит вызов из Алматы, где начальник управления внутренними войсками МВД по Средней Азии и Казахстану обращается с просьбой направить подполковника Токушева в Казахстан. Так начинается новая страница службы уже на родине.

Уникальное село

В связи с массовым оттоком офицерского состава из внутренних войск Казахстана встал воп­рос о подготовке собственных кадров.

– В войсках на то время 900 человек числилось в бегах, офицеров не хватало, был кадровый голод. В 174 ротах только четверо-пятеро офицеров имели военное образование, остальные командиры взводов, заместители командиров и командиры рот назначались из числа прапорщиков, контролеров, старшин рот, начальников караулов. Их отправляли на ускоренные трехмесячные курсы в учебную бригаду Каракемер и присваивали звания офицеров. И надо отдать должное, они оправдали доверие, нам удалось сохранить войска, – рассказывает о тех сложных годах ветеран.

Встал вопрос о создании училища, потому что учебные заведения внутренних войск оказались за пределами Казах­стана. Для его решения Правительство приняло постановление «О создании факультета внутренних войск в составе Военного института Пограничных войск КНБ РК», сейчас это Академия Погранслужбы КНБ. И Токушев стал его первым начальником.

– С гордостью могу сказать, что факультет, который в этом году отметил свое 30-летие, здорово сработал в начальный период нехватки военных кад­ров и выполнил поставленную задачу, среди наших воспитанников семь действующих генералов, – продолжает он. – В свое время маршал Советского Союза Иван Баграмян говорил, что из его небольшого горного аула вышли четыре генерала. Я тоже могу сказать, что из моего небольшого сельского аула вышли генерал и восемь полковников, среди которых, уверен, есть будущие генералы.

Еще около 10 офицеров, выходцев из этого села, через два-три года станут полковниками. Так что оно в своем роде уникальное. К сожалению, на сегодняшний день здесь осталось всего 10 дворов.

Пожинать плоды своего труда

Большой опыт в организации воспитательной работы и высокий авторитет Калиакпара Жубанышевича сыграли решающую роль при назначении его на должность заместителя командующего внутренними войсками МВД РК по воспитательной и социально-правовой работе в 1997 году. Ответственная долж­ность, огромная сфера дея­тельности. Калиакпару Жубанышевичу приходилось строго спрашивать с тех командиров и начальников, которые недобросовестно относились к своим служебным обязанностям. Но многих уводил из-под удара, всегда старался быть объективным.

Руководством страны высоко оценен вклад Калиакпара Токушева в становление и развитие внутренних войск. В 2001 году указом Президента ему присвоено высокое воинское звание генерал-майора. За большой вклад в воспитание подрастающего поколения удостоен ордена «Құрмет» и других наград.

Находясь на заслуженном отдыхе, Калиакпар Жубанышевич чувствует доброе, уважительное отношение к себе со стороны учеников – как генералов, так и рядовых офицеров. И это для него – наивысшая из наград.

Успехи на службе в немалой степени зависят от стабильности и процветания в семье. Все эти годы радости и трудности разделяет супруга генерала Каншаим Мазбековна. Она всегда умела совмещать семейные дела с работой. Долгие годы трудилась в Арбитражном суде, в финансовом отделе Верховного суда.

Сегодня Токушевы по праву могут гордиться детьми и внуками. Сын Артур служит начальником Академии Национальной гвардии, полковник. Дочь Айгуль работает судьей.

В деле патриотического воспитания

Генерал Токушев не сидит без дела и сейчас, занимаясь общественной работой. Вот уже более 15 лет он возглавляет Совет ветеранов Национальной гвардии.

– Чтобы заниматься воспитательной работой, у человека должно быть приз­вание. А также знания, убеждения и практический опыт работы. Все это должно работать вкупе. И воспитатель должен быть убеж­ден в правоте того, чему учит, – делится опытом аксакал.

Он неустанно повторяет, что каждый командир славен делами своих подчиненных. Показательно в этом плане то, что бывшие воспитанники генерала прославляют его, а он в свою очередь переживает за них и радуется их успехам.

– Сейчас Национальная гвардия под командованием генерал-лейтенанта Еркина­ Ботаканова находится на подъе­ме, техническая оснащенность растет, полностью сформировался офицерский корпус. Молодежь у нас образованная, воспитанная, без дурных привычек, что является заслугой общества, – радуется ветеран.

5 августа генерал-майору в отставке Калиакпару Токушеву исполняется 75 лет.