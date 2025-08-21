Путь воды

Проекты
1
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Ученые использовали лузгу семян подсолнечника и минеральное сырье для создания фильтров

фото автора

В основу проекта лег известный принцип «отходы – в доходы». Ученые Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова на протяжении ряда лет экспериментировали с превращением шелухи семечек в активированный уголь. Ведь во всем мире черный порошок известен как отличный адсорбент: он поглощает и удерживает вредные или загрязняющие вещества, очищает среду.

В разных странах его изготавливают из отходов лесопереработки, кофейного жмыха, кокосовой стружки, соломы… В Восточном Казахстане, где почти половину полей занимает подсолнечник, исследователи обратили внимание на шелуху – отходы, образующиеся в огромных количествах на маслозаводах.

Как рассказал научный сотрудник университетского технопарка Shygys Bastau Бауыржан Туякбаев, исследователи опробовали десятки разных режимов: экспериментировали с фракциями помельче и покрупнее, задавали температуру то выше, то ниже, использовали всевозможные добавки.

– В печи при определенной температуре измельченное сырье проходит карбонизацию, образуются гранулы активированного угля, – пояснил научный сотрудник. – У них пористая структура, они работают, как губка. Этот процесс называется адсорбцией. Добавки мы вносим, чтобы субстанцию можно было связать и пропустить через пресс.

Итоговая разработка представляет собой картридж с тремя слоями. Первый – это смесь композитных материа­лов, фильтрующих взвесь и прочие механические загрязнения. Второй – активированный уголь, убирающий хлор, соединения тяжелых металлов, органику. Третий состоит из шунгита, удивительного минерала, запасы которого есть только на северо-западе России и на востоке Казахстана – в области Абай.

По своей структуре шунгит – это мириады сферических молекул углерода, собранных в кристаллическую решетку. Эти «шарики» умеют впитывать и удерживать всевозможные примеси, тяжелые металлы, радионуклиды. В 2012 году восточноказахстанские экологи использовали такое сырье, чтобы очистить от техногенного загрязнения речку Глубочанку.

Проект отечественного водного фильтра вышел на завершающий этап. В университетском технопарке установили оборудование на сумму почти 150 млн тенге – пластификатор, смесители, шредеры, систему охлаждения, прессы... Как отметил Бауыржан Туякбаев, если оценивать готовое изделие, импортным компонентом будет только пластик для изготовления корпуса. Все остальное – собственное сырье из Восточного Казахстана.

– По результатам испытаний наш фильтр не уступает зарубежным аналогам, – подчеркнул научный сотрудник. – Срок службы у него 4–5 месяцев, и он вдвое дешевле. Все линии собраны, коммуникации подготовлены. В ноябре мы планируем запустить производство, полный цикл.

Создание фильтров – актуальное направление для прикладной науки, разработки которой востребованы и сейчас, и в долгосрочной перспективе. По данным Минэкологии и природных ресурсов, около 70% поверхностных водоемов страны подвержены тому или иному загрязнению. На востоке Казахстана негативное влияние оказывают накоп­ленные исторические отходы горных и металлургических производств. Примерно пятая часть промышленных сточных вод проходит недостаточную очистку.

Сегодня университетская наука регио­на уже готова предложить технологии на основе биополимеров, керамических, углеродных материалов, с модификацией оксидом графита. В планах – разработка решений по модернизации очистных сооружений.

#наука #проекты #фильтры #ВКГУ

Популярное

Все
Уборка идет полным ходом
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Арину разгромила, а Иге уступила
Третье место в мире
Кто поедет в Ливерпуль
Движение в пространстве и времени
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Золото из Самокова
Объемы транзита грузов должны возрасти
Модернизация плюс автоматизация
Работать по понятным и справедливым правилам
Не просто полезный навык, а необходимость
Развивая конструктивный диалог
Обсуждены вопросы гендерного равенства
Ни дня без новых знаний
Высокий статус
Соцпроекты на 60 млрд тенге реализуются в области Улытау
Инвестиции в будущее страны
Решать социальные проблемы общими усилиями
Населению грозит нехватка питьевой воды
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Достучаться до сердец
Уборка началась на севере страны
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Интернет от Илона Маска заходит в Казахстан
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Оставили без квартир и денег
Аида Балаева подарила Дженнифер Лопес казахские ювелирные украшения
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Чистую воду в каждый дом
«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета

Читайте также

От древних карт – в цифровое будущее
Решать социальные проблемы общими усилиями
«Искусство, как маяк, всегда сияло...»
Путешествие в заповедный мир

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]