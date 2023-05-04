Путешествуя с домброй

Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз покорили итальянскую публику в городе Пезаро исполнением попурри казахских кюев – «Көроғлы» Даулеткерея, «Адай» Курмангазы, «Баламишка» и «Әлқисса» Нургисы Тлендиева. Во втором туре музыканты сыграли произведение East West.

В Пезаро состязались участники из 24 стран.

– Мы до этого участвовали в разных международных конкурсах, где занимали призовые места. Вероятнее всего, организаторы заметили нас и специально пригласили в Италию, – сказал Ернат Наурыз.

Темирлана и Ерната объединила учеба в Казахском национальном университете искусств в столице. В студенческие годы они начали давать свои первые концерты, которые с успехом проходили как в республике, так и далеко за ее пределами. Популярность домб­ристы обрели после совместных выступлений с Димашем Кудайбергеном на конкурсе I’m a Singer в Китае.

Конкурсная жизнь ребят началась в 2018 году, когда они приняли участие в меж­дународной олимпиаде талантов World Championship of Performing Arts в Лос-Анджелесе и завоевали золотые медали. Позже телеканал Bridge TV вручил им свою премию, признав «Лучшим инструментальным дуэтом». В мае 2021 года на международном фестивале Golden Time Talent Темирлан и Ернат завоевали первое место. В финале проекта они исполнили произведение Антонио Вивальди из цикла «Времена года» в собственной обработке.

Выступая в Казахстане и за рубежом, ребята представляют как произведения казахских народных композиторов, так и бессмертные творения мировых классиков в авторской обработке. Более того, Темирлан и Ернат впервые исполнили на домбре саундтрек к популярному американскому телесериалу «Игра престолов».

Главная цель музыкантов – представлять колорит и безграничные звуковые возможности домбры всему миру.

К слову, спустя несколько дней после итальянского конкурса дуэт домбристов отправился в Ереван (Армения), где принял участие в сольном концерте Димаша Кудайбергена Stranger. А уже в середине июня впервые в Астане Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз представят оригинальную шоу-программу, включающую кюи, произведения мировых композиторов и авторскую музыку.