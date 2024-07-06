Путешествуйте внутри страны!

Алматы, Астана и Шымкент стали лидерами среди внутренних туристических направлений, привлекая 46% всех внутренних туристов. Растет число путешествующих и в 14 регионах республики в сравнении с первым кварталом прошлого года. Особенно выделяется Западно-Казахстанская область, где прирост составил 187%.

– Мы видим значительное увеличение внут­реннего туризма в первом квартале 2024 года. Это результат нашей целенаправленной работы по улучшению туристической инфраструктуры и качества обслуживания. Мы продолжим развивать этот сектор, чтобы сделать Казахстан еще более привлекательным для туристов со всего мира, а также обеспечить комфортные условия для внутренних путешествий, – отметил председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев.

Возрос и объем оказанных услуг казахстанскими гостиницами, базами отдыха, гостевыми домами, хостелами и другими местами размещения, который составил за первые три месяца 2024 года порядка 50,7 млрд тенге.

– Увеличение объемов представленных услуг наших гостиниц и других мест размещения демонстрирует растущий интерес к Казахстану как к туристическому направлению. Мы продолжаем активно развивать туристическую инфраструктуру и улучшать качество услуг, чтобы сделать пребывание наших гостей максимально комфортным, – подчеркнул Нуртас Карипбаев.