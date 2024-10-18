Путешествующая на электромобиле пара из Китая посетила Казахстан

Фото Ивана Повытчикова

Китайская пара, путешествующая по миру, собирается объехать несколько городов Казахстана на электромобиле, Kazpravda.kz со ссылкой Mgorod.kz

35-летняя Глория из Малайзии и 54-летний Фан Юху из Китая познакомились в 2019 году во времена пандемии ковида. После свадьбы они начали путешествовать вместе. Пара профессионально занимается медиа-путешествиями и делится рассказами о своих поездках через свои социальные сети.

Глория и Фан Юху поставили себе цель посетить 100 стран за 800 дней. Отличительной особенностью является то, что супруги путешествуют на электромобиле – так пара хочет доказать всему миру, что путешествовать по миру можно без вреда экологии и окружающей среде.

По словам путешественницы, в Казахстане проблем с подзарядкой намного меньше. Да и от местных жителей супруги в восторге, говорят, люди здесь добрые и отзывчивые. Владельцы автозаправок даже позволяли бесплатно заряжать авто.

В Казахстане они находятся второй месяц. Ранее побывали в Индонезии, Лаосе, Комбодже, Таиланде, Вьетнаме, всего в 11 странах. Далее через Хоргос заехали в Казахстан. О местных дорогах, Глория и Фан Юху, на удивление, отзываются очень хорошо. Супруги считают, что Казахстан очень удобная для людей страна, здесь заботятся о гражданах и создают все условия.

«С полицейскими проблем не возникало. Даже до Атырау никто нас не проверял. А вот в Атырау началось, полицейские даже приехали за нами в гостиницу, чтобы проверить наши документы. Но они вели себя хорошо, лишь проверили паспорта, права и спросили о цели визита, а потом просто пожелали счастливого пути и отпустили. А некоторые полицейские даже фотографировались с нами. Это еще раз доказывает, что казахстанцы очень хорошие люди. В Африке, к примеру, за день нас могли остановить больше 10 раз», – говорят супруги.

Особое восхищение путешественников вызвала местная кухня. В Уральске они впервые попробовали конину. Мясо им очень понравилось, они отметили, что конина нежнее, чем говядина, баранина либо курица.

Дальше Глория и Фан Юху отправились в Актобе, а затем в Астану и далее по намеченному маршруту в южные страны. Их путешествие продлится еще около двух лет.