Пути решения проблемы дефицита рабочих кадров обсудили в Сенате

Сенат
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Все высказанные предложения будут учтены при разработке соответствующих рекомендаций и направлены в правительство

Фото: пресс-служба Сената

Парламентские слушания на тему «Человек труда – основа роста национальной экономики и процветания страны» прошли в Сенате. В ходе обсуждения повестки заседания участники встречи совместно с заинтересованными сторонами озвучили свои предложения по повышению престижа рабочих специальностей, разработке специальных программ поддержки рабочих и расширения участия работодателей в процессе подготовки кадров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как отметил председатель Сената Маулен Ашимбаев, глава государства объявил 2025 год «Годом рабочих профессий» и обозначил конкретные задачи на предстоящий период. Среди них особое внимание было уделено поддержке продуктивной занятости, созданию качественных рабочих мест, а также повышению статуса «человека труда» и, как результат, повышению внутреннего валового продукта за счет диверсификации экономики.

Вместе с тем, по мнению Маулена Ашимбаева, невозможно достичь экономического роста, социальной стабильности и динамичного развития страны без квалифицированных специалистов. Поэтому важно вывести вопросы их подготовки на новый уровень и выстроить устойчивую и конкурентоспособную экономику.

«Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет приоритетное внимание формированию общества и экономики, где ключевую роль играет человек труда. Это комплексная задача, включающая в себя принципы подготовки квалифицированных кадров, защиты прав работников, формирования достойных условий труда и популяризации идеологии труда», – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Наряду с дефицитом квалифицированных кадров, преимущественно технических специальностей, который усугубляется отсутствием сбалансированности в региональном и демографическом развитии и оттоком сельского населения в города, обозначен был еще ряд актуальных вопросов. Прежде всего речь шла о несоответствии образования современным требованиям рынка труда, низкой заработной плате в отдельных отраслях, несоблюдении правил безопасности на производстве. Поэтому для оптимального решения существующих проблем и улучшения ситуации требуется системный подход и скоординированные усилия государства, работодателей и образовательных учреждений.

«Сегодня предприятиям не хватает квалифицированных специалистов, в то время как молодежь не может трудоустроиться. Более того, каждый пятый выпускник работает не по специальности. Поэтому сейчас мы должны пересмотреть учебные программы в высших, а также технических и профессиональных учебных заведениях, сделать их более гибкими и направить на конкретные потребности экономики. Необходимо работать и над улучшением производственных показателей, что создаст условия для устойчивого роста доходов работников. В том числе за счет внедрения современных технологий и цифровизации.

Еще одна из важнейших задач – обеспечение безопасности на производстве. Депутаты своевременно принимают соответствующие законы. Необходимо усилить контроль за соблюдением норм, расширить профилактические меры и повысить ответственность работодателей», – резюмировал Маулен Ашимбаев и добавил, что Парламент готов и дальше оказывать законодательную поддержку необходимым инициативам.

В ходе парламентских слушаний сенаторы совместно с экспертами, а также представителями международных организаций и бизнеса обсудили вопросы, касающиеся разработки специализированных программ для поддержки рабочих профессий, в том числе для укрепления связей между кадрами, работодателями и организациями образования. В частности, речь шла о совместной работе по решению проблемных аспектов в деятельности колледжей, трансформации технического и профессионального образования в коллаборации с бизнесом, а также о мерах по преодолению вызовов рынка труда в эпоху цифровой экономики и стратегии развития трудовых ресурсов в горно-металлургическом комплексе.

Участники мероприятия отметили важность активного участия в продвижении новой идеологии труда всех заинтересованных сторон. Эксперты и представители госорганов сошлись во мнении, что это требует комплексных усилий не только на уровне системы образования, но и через популяризацию труда и формирование новых традиций уважения к профессионализму.

Высказанные в рамках слушаний предложения, как было отмечено, будут учтены при разработке соответствующих рекомендаций и направлены в правительство.

В ходе слушаний с докладами выступили заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, аким Павлодарской области Асаин Байханов, руководство министерств просвещения, труда и социальной защиты населения, национальной экономики, сельского хозяйства, науки и высшего образования, здравоохранения, водных ресурсов и ирригации, Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», а также эксперты международных организаций, ведущих промышленных предприятий страны и другие.  

 

#Сенат #дефицит #проблема #кадры #рабочие профессии

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