Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA

Фото: vesti.kz

В Чарльстоне (Южная Каролина, США) стартовал юбилейный, 50-й розыгрыш турнира категории WTA 500 Charleston Open. В одиночном разряде Казахстан на нем представляет вторая ракетка страны Юлия Путинцева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче первого круга ее соперницей стала украинка Элина Свитолина - экс-третья ракетка мира, которая не играла больше года и вернулась в большой теннис после перерыва, связанного с рождением ребенка.

Путинцева одержала победу со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.

Следующей соперницей казахстанской теннисистки станет седьмая сеянная россиянка Екатерина Александрова.

Общий призовой фонд турнира в этом году составил 780,6 тысячи долларов (355,05 миллиона тенге).