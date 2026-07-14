Пять лет лишения свободы получил руководитель медклиники в Астане

Закон и Порядок

В столице вынесли приговор по делу о хищении бюджетных средств путем фальсификации данных о прикреплении граждан к медицинской организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

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По данным АФМ, руководитель частной клиники ТОО «Forte Clinic (Tumar)» организовал схему искусственного увеличения количества прикреплённых граждан для получения необоснованного финансирования из Фонда социального медицинского страхования.

Для реализации схемы он привлек сотрудника РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения», который, используя служебный доступ, незаконно одобрял поданные фиктивные заявки.

Таким образом, более 15 тысяч граждан прикреплены по письменным заявлениям, несмотря на то, что действующие правила допускают такую форму только для ограниченного круга лиц. Выявлены случаи прикрепления граждан из других регионов, несовершеннолетних без документов законных представителей, а также лиц, выехавших за пределы страны.

Кроме того, руководитель клиники установил контроль над учетными записями медицинских работников в информационной системе Damumed, привязав их к номерам телефонов администрации. Используя полученный доступ, он вносил в систему фиктивные сведения о якобы оказанных медицинских услугах незаконно прикреплённым гражданам, создавая основания для начисления финансирования из Фонда.

В результате ущерб государству составил более 79 млн тенге. Судом руководителю клиники назначено наказание в виде 5-и лет лишения свободы, сотруднику Центра развития здравоохранения - 3 года лишения свободы. Причиненный ущерб полностью возмещен. Приговор вступил в законную силу.

#Астана #суд #клиника #ФСМС

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