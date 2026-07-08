МЧС будет контролировать работу катеров, гидроциклов, лодок в РК

С 1 июля Министерство по чрезвычайным ситуациям наделено полномочиями по осуществлению контроля и надзора за безопасной эксплуатацией маломерных судов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

Соответствующие законодательные изменения предусмотрены Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией, совершенствования законодательства Республики Казахстан о выборах, прокуратуре и социальном обеспечении», подписанным Главой государства 11 июня текущего года.

Передача указанных полномочий направлена на повышение уровня безопасности граждан на водоемах, прежде всего в местах массового отдыха населения, а также на обеспечение комплексного подхода к предупреждению происшествий, связанных с эксплуатацией маломерных судов.

В рамках реализации новых функций сотрудники территориальных подразделений МЧС при взаимодействии с Транспортной прокуратурой проводят профилактические мероприятия, рейды и проверки на водоемах, осуществляют контроль за соблюдением владельцами и судоводителями требований законодательства, а также разъяснительную работу с населением по вопросам безопасного поведения на воде.

Особое внимание уделяется соблюдению правил эксплуатации маломерных судов, наличию обязательных спасательных средств, недопущению управления судами лицами, не имеющими соответствующего права управления, а также эксплуатации технически неисправных плавательных средств. За нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области эксплуатации маломерных судов предусмотрена административная ответственность

. На сегодняшний день по стране выявлено 164 административное правонарушение. По всем фактам приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством. МЧС Казахстана призывает владельцев и судоводителей маломерных судов неукоснительно соблюдать требования безопасности, использовать спасательные жилеты, учитывать погодные условия и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих.