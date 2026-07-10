Склад наркотиков обнаружили в Астане

Закон и Порядок

 Сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Астаны. Мужчина выполнял роль так называемого "склада" интернет-наркомагазина, осуществлявшего сбыт наркотиков через Telegram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В результате обысков, а также проверки ранее оборудованных тайников изъяты упаковочные материалы, zip-lock пакеты и более четырех килограммов синтетических наркотиков - α-PVP и мефедрон. Это свыше 12 тысяч разовых доз.

- Каждая изъятая партия наркотиков - это тысячи потенциально спасенных жизней и судеб. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. МВД продолжит работу по выявлению и пресечению каналов поставки, хранения и распространения наркотических средств, - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

#Астана #МВД #наркотики

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