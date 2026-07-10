Склад наркотиков обнаружили в Астане

Сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Астаны. Мужчина выполнял роль так называемого "склада" интернет-наркомагазина, осуществлявшего сбыт наркотиков через Telegram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В результате обысков, а также проверки ранее оборудованных тайников изъяты упаковочные материалы, zip-lock пакеты и более четырех килограммов синтетических наркотиков - α-PVP и мефедрон. Это свыше 12 тысяч разовых доз.