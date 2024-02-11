Qarmet изучает опыт по дегазации шахт до начала добычи угля

Экономика
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Внедрение технологии будет осуществлено на всех шахтах компании, передает Kazpravda.kz

Фото: Qarmet

В Караганде прошла согласительная комиссия угольщиков. Обсуждение состоялось в угольном департаменте при участии акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, профсоюзов шахт и руководства компании Qarmet.

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства обратил отдельное внимание к деятельности компании Qarmet. Главой государства были озвучены четкие планы и задачи, которые стоят перед предприятием. Для этого и правительство РК, и акимат Карагандинской области прикладывают сегодня все усилия, но большая ответственность, конечно, лежит на новом собственнике и всем персонале. Поэтому подобные встречи по выявлению и решению важных вопросов очень полезны», - подчеркнул Булекпаев.

Отвечая на вопрос руководителя профсоюза угольщиков «Қорғау» Евгения Буслаева, директор угольного департамента Джакан Мухамеджанов сообщил о планах модернизации шахт.

По его словам, в целях стабилизации производственных процессов рассматриваются технологические решения казахстанских и зарубежных компаний.

«Мы изучаем опыт смежных отраслей по заблаговременной дегазации шахт до начала добычи угля, создавая безопасную среду для работников. Это не экспериментальные наработки, а адаптив опыта смежных отраслей. Сегодня мы разговариваем о буровой практике в нашем деле из нефтяной отрасли. Как будет сформировано предложение от наших коллег, после этапов рассмотрения и экспертиз, мы начнём применять эти технологии на долгосрочный период, начиная от трёх лет и выше», - сказал Мухамеджанов.

Он добавил, что компанией будет закуплено сразу 5 комплектов системы позиционирования. Внедрение технологии будет осуществлено на всех шахтах и начнется с шахты им.Ленина.

В ходе согласительной комиссии были обсуждены также заработная плата, программы льготного жилищного кредитования работников, приведение в соответствие санатория «Жартас» и дома отдыха «Шахтер», оформления специальной социальной выплаты.

#безопасность #шахты #QARMET #дегазация

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