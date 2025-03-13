Рабочей молодежи – доступное жилье

В семье Жангали и Айданы Ораловых появились дополнительные хлопоты. Но они очень приятные, хотя и отнимают много времени, говорят супруги. Молодые родители изучают предложения на рынке жилья, готовясь обзавестись собственной квартирой.

– Хотелось бы, чтобы жилье было в непосредственной близости от работы мужа, – строит планы Айдана. – Поэтому изучаем все варианты в районе парка Победы. Нам не важно, в каком состоянии квартира, – ремонт постепенно сами сделаем. Но планируем взять трехкомнатную. У нас уже двое детей, и каждому хочется по комнате. Пару-тройку предложений нашли, теперь главное – чтобы хватило средств.

Жангали Оралов арендное жилье как молодой рабочий получил в 2019 году. Ему предоставили однокомнатную квартиру. Спустя год он женился, один за другим появились дети. По сути, все это время глава семьи работал сам, обеспечивая семью. Конечно, когда у тебя двое маленьких детей, расходов много. Но он не забывал ежемесячно вносить взносы на счет «Отбасы банка», успев за пять лет накопить 1 млн 800 тыс. тенге для первоначального взноса.

– По условиям программы «Qamqor» на счету должно быть не менее двух миллионов тенге, – говорит Жангали Калиевич. – Нам осталось накопить еще двести тысяч. Сумма хоть и приличная для нашей семьи, но мы ее внесем в ближайшие месяц-два. Это отличная программа, иначе мы бы и мечтать не могли о собственной квартире. А сейчас с женой хотим купить трехкомнатную. Иногда думаю: как хорошо, что мне предоставили арендное жилье. За квартиру я платил ежемесячно всего пять тысяч тенге аренды плюс коммунальные платежи. Удалось хорошо сэкономить.

Молдир Султанова, в одиночку воспитывающая дочь, тоже находится в поисках подходящей квартиры. Хотела бы купить на вторичном рынке жилья, поскольку там цены ниже. За пять лет она смогла накопить 3 млн тенге, имеет работу и стабильный доход и надеется, что банк одобрит ее заявку, подать которую она намерена в ближайшее время.

– Собираю документы, чтобы участвовать в программе, это хороший шанс получить квартиру, – считает Молдир Султанова. – Пять лет я жила в двухкомнатной арендной квартире. Ежемесячная аренда составляла 8 500 тенге плюс коммунальные платежи. И все равно приходилось экономить, чтобы вносить средства в банк регулярно. Спасибо государству, что позаботилось о молодых работающих семьях. Даже не представляю, какая сумма ушла бы за аренду, если бы все это время пришлось снимать квартиру по рыночным ценам.

Директор филиала АО «Отбасы­ банк» в городе Шымкенте Даурен Саудабаев утверждает, что те, кто стал участником программы по предоставлению арендного жилья для рабочей молодежи, сэкономили минимум в десять раз!

– Давайте посчитаем, чтобы понять их выгоду, – делает расклад Даурен Муратович. – Эти люди на протяжении пяти лет пользовались льготой. Если бы человек платил аренду, допустим, 100 тысяч тенге в месяц, а для Шымкента это минимум, то за пять лет набежало бы шесть миллионов тенге. Реальные же затраты при месячной оплате за аренду двухкомнатной квартиры в сумме 10 тысяч тенге в месяц за год составляют 120 тысяч тенге, соответственно, за пять лет – 600 тысяч тенге. Элементарные подсчеты показывают, что экономия составляет пять миллионов 400 тысяч. Согласитесь, при таком раскладе накопить два миллиона тенге можно было, если бы человек ставил перед собой такую цель.

Банк уже подписал соглашение с акиматом города Шымкента о запуске программы «Qamqor», предназначенной для кредитования тех, у кого завершился пятилетний срок проживания в арендном жилье для рабочей молодежи. Средства на реализацию предусмотрены в городском и республиканском бюджетах. Речь идет о сумме, составляющей порядка 18 млрд тенге.

За пять лет с начала старта программы по обеспечению льготным жильем рабочей молодежи ее участниками стали 2 949 человек. В этом году у 904 арендаторов истек срок договора. Они-то и станут первопроходцами новой жилищной программы, для участия в которой необходимо накопить первоначальный взнос, составляющий 10% от суммы кредитования, которая не может превышать 20 млн тенге. Отсюда и сумма необходимых накоплений – 2 млн тенге.

Займ участникам программы предоставляется на 20 лет под 5% годовых. Несомненный плюс программы в том, что по действующим сейчас программам приобретение жилья возможно только на первичном рынке. При разработке «Qamqor» правила смягчили, включив возможность приобретения квартир на вторичном рынке жилья, чтобы поддержать молодые семьи. Единственное требование – дома не должны быть старше 50 лет.

– Независимо от того, есть в данный момент на счете первоначальная сумма или нет, всем предоставляется возможность оформить займ, – поясняет Даурен Саудабаев. – Участник программы должен обеспечить первоначальный взнос, составляю­щий 10% от суммы кредитования, то есть два миллиона тенге. Кроме того, что надо внести эту сумму, еще необходимо подтвердить платежеспособность. Для этого человек должен работать, получать регулярный доход и не иметь проблемных банковских займов. Эти условия крайне лояльны. К тому же у этой программы нет каких-то жестких сроков освоения.

Подать заявку можно в течение года. Для этой категории граж­дан деньги на покупку жилья забронированы по соглашению и никуда не денутся. За отведенное время можно устроиться на работу, если вдруг возникли какие-то непредвиденные обстоя­тельства, погасить задолженности по кредитам и накопить на первоначальный взнос. Государство идет навстречу участникам программы, разработав максимально лояльные условия.