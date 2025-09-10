В Семее произошел инцидент, который мог закончиться трагедией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Около 09:00 трое сотрудников ТЭЦ спустились в канализационный люк возле здания, и двое из них потеряли сознание. На помощь первым пришли сотрудники управления специализированной службы охраны МВД РК Аслан Какенов, Ерзат Баймулаев, Айгерим Мухтарбекова и Турсынбек Айтказы.

Аслан Какенов оперативно принес лестницу, что позволило одному из мужчин выбраться наружу. Айгерим Мухтарбекова вызвала скорую помощь и обеспечила оперативное реагирование медиков. Не дождавшись спецслужб, Ерзат Баймулаев, рискуя собственной жизнью, спустился в колодец, обмотав себя веревкой и надев противогаз.

Его страховку сверху обеспечивали коллеги — Какенов и Айтказы. Благодаря их слаженным действиям из смертельной ловушки удалось вытащить двоих рабочих. Спустя считанные минуты на место прибыли врачи, которые оказали пострадавшим медицинскую помощь. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.