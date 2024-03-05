Рабочий автомойки угнал машину и совершил ДТП в Балхаше

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В отдел полиции города Балхаша поступило сообщение, что с автомойки неизвестный угнал автомобиль одного из клиента. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

42-летний потерпевший рассказал, что оставил на автомойке транспортное средство. Когда мужчина пришел за ним, то обнаружил его исчезновение. Сумма ущерба составила 12 млн тенге.

Вскоре пропавший автомобиль с признаками дорожно-транспортного происшествия полицейские обнаружили в одном из районов города. Они установили и задержали подозреваемого – 31-летнего мойщика, который обслуживал авто потерпевшего. Он дал признательные показания, пояснив, что предполагал только прокатиться на чужом авто. Но не справился с управлением и совершил аварию, после чего скрылся.

