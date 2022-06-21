Рабочий погиб от удара током на стройке в Акмолинской области

В дежурную часть Есильского РОП поступило сообщение от фельдшера станции скорой медицинской помощи о том, что на одном из строящихся объектов от удара током погиб рабочий, 33-летний житель Кокшетау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что погибший мужчина получил удар током, несовместимый с жизнью, при очистке бетоносмесительной машины", - говорится в информации.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 156 УК РК "Нарушения правил техники безопасности".

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия, добавили в областном ДП.